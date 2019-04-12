Брат Джулії Робертс виявив бажання отримати російське громадянство

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Ерік Робертс
Ерік Робертс / www.gettyimages.com

Ще один голлівудський актор висловив свою прихильність до Росії та її громадян. Брат Джулії Робертс, Ерік Робертс, зізнався, що залюбки отримав би російське громадянство, якби у нього була така можливість.

Про своє бажання 62-річний актор заявив в інтерв'ю для російського видання "СтарХит". Він розповів, що любить Росію, а росіян вважає подібними за духом до американців.

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Я люблю Росію і росіян. Тут люди, як в Сполучених Штатах – всі мають такий же гумор і ставлення, таку ж любов до життя. Це так по-американськи. І Америка – така російська для мене. Мені дуже комфортно на Росії. Люди такі ж доброзичливі. Я б хотів мати російське громадянство, тільки якщо є можливість мати подвійне громадянство. Тому що я дуже люблю мою країну,
– заявив Ерік Робертс.

У розмові з журналістами кіноактор також поділився, що був у багатьох містах Росії, але Санкт-Петербург і Владивосток любить найбільше. Як відомо, нещодавно він побував у РФ на дні народженні свого товариша Нікаса Сафронова. Ерік Робертс поділився, що познайомився з ним в одному фільмі і за його словами, "це один з найрозумніших людей, яких він знає".

Хто із знаменитостей мав бажання чи отримав російське громадянство?

Однією з останніх зірок, хто виявив бажання отримати російський паспорт, стала актриса культового серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро. Вона заявляла, що немає жодного іноземця, який би був більшим росіянином, аніж вона. Але поки що жодних новин про отримання російського паспорта немає.

Навіть я є більше росіянкою, аніж сам Жерар Депардьє (французький актор отримав російське громадянство у 2013 році – LifeStyle 24). Він лише заради грошей все,
– заявляла актриса.

Також український танцівник балету Сергій Полунін в кінці 2018 – на початку 2019 року шокував своїми заявами, де присвячував у своєму Instagram цілі дописи про любов та підтримку Росії і Володимиру Путіну. Він також зробив татуювання на грудях з портретом президента РФ. Згодом він все ж отримав російський паспорт.

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Теги: LifeStyle Новини Росії Голлівуд
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