Брат Кейт Міддлтон одружується: фото з коханою

32-річний брат герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, який веде прихований стиль життя на відміну від своїх сестер, зробив пропозицію коханій дівчині Еліз Тівнт після року стосунків.

Про те, що кохана прийняла пропозицію вийти заміж, Джеймс повідомив шанувальників на своїй сторінці в інстаграмі. Брат Кейт Міддлтон опублікував їхнє селфі, на якому видніється обручка Еліз.

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"Вона сказала так. Наш секрет розкритий, але ми не могли не поділитися радісною новиною", – додав у підписі чоловік.

У травні Джеймс Міддлтон вперше зробив публічний вихід зі своєю дівчиною і королівською сім'єю. Закохані стали гостями весілля леді Габріелли Віндзор та Томаса Кінгстона.

Раніше брат Кейт близько 5 років зустрічався з Донною Ейр, яка була старшою від нього на 8 років. Згодом після розставання з Ейр, у 2018 році Джеймс познайомився у барі з Еліз Тівнт – француженкою, яка працює в Лондоні фінансовим аналітиком. Це стало початком їхнього кохання.