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Брат Кейт Міддлтон показав, як розважає своїх вихованців на карантині: кумедні фото

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Джеймс Міддлтон / Instagram / @jmidy

Молодший брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон, який нещодавно оголосив про скасування свого весілля через коронавірус, тепер показав, як розважає своїх вихованців під час карантину.

Пандемія коронавірусу змусила багатьох відмовитися від свої планів та залишитися вдома на невизначений термін. Джеймс Міддлтон, як і його сестра, не порушує правил карантину та перебуває в ізоляції. Днями чоловік поділився милими світлинами, на яких зображені його домашні улюбленці, що приступають до трапези за столом.

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На карантині кожен розважається, як може. Головне – не втрачати позитив та знаходити заняття, які допоможуть відволіктися від негативних думок. Чудовим прикладом людини, яка завжди піднімає настрій прихильникам є Джеймс Міддлтон. Кадри, на яких позують його вихованці вражають аудиторію милістю і викликають позитивні емоції.

Спілкування під час соціального дистанціювання. Хто хоче приєднатися?
– написав під черговими знімками Джеймс.


Домашні улюбленці Джеймса Міддлтона за трапезою / Instagram / @jmidy


Вихованці Джеймса Міддлтона / Instagram / @jmidy

Зазначимо, станом на 25 березня у світі підтвердили 452 241 випадок коронавірусної хвороби Covid-19. Зафіксували 20 495 летальних випадки. 113 121 людина повністю одужала. В Україні виявили 136 випадків захворювання коронавірусом та чотири смерті. Одному пацієнту вдалося одужати. Уряд закликає громадян дотримуватися правил карантину.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Кейт Міддлтон Коронавірус Covid-19 LifeStyle
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