Брат Кейт Міддлтон поборов депресію і вперше показав свою нову дівчину: фотофакт

32-річний брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон віддає перевагу більш приватному способу життя на відміну від сестри, яка зобов'язана бути під прицілом папараці. Хлопець довго приховував деталі свого особистого життя, яке так цікавило фанатів їхньої сім’ї, однак він вирішив, що прийшов час представити шанувальникам свою нову дівчину.

Кілька місяців тому стало відомо про те, що Джеймс Міддлтон пережив затяжну депресію. Він сам розповів про складний період у житті в інтерв’ю для іноземного видання. Після цього він зробив публічним свій профіль в Instagram та почав публікувати особисті світлини.

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Частими гостями профілю 32-річного Джеймса були його собаки, яких у нього аж дев'ять. Однак шанувальників цікавила інша сторона особистого життя брата Кейт Міддлтон. Адже, як відомо, хлопець розірвав стосунки зі своєю колишньою дівчиною Донною Ейр, яка була старшою від нього на 8 років.

На своїй сторінці в Instagram Джеймс Міддлтон опублікував фото зі своєю новою супутницею. Нею виявилася 30-річна француженка Еліз Тівнт, яка працює в Лондоні фінансовим аналітиком. На фото пара насолоджувалася відпочинком на яхті, одягнувши подібні кофти. "Вирушайте зі мною", – прокоментував фото Джеймс.



Джеймс Міддлтон і його дівчина / Instagram / @jmidy