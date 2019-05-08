Брат Кейт Міддлтон поборов депресію і вперше показав свою нову дівчину: фотофакт

466 Читать новость на русском
Джеймс Міддлтон зі своєю новою дівчиною
Джеймс Міддлтон зі своєю новою дівчиною / Instagram / @jmidy

32-річний брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон віддає перевагу більш приватному способу життя на відміну від сестри, яка зобов'язана бути під прицілом папараці. Хлопець довго приховував деталі свого особистого життя, яке так цікавило фанатів їхньої сім’ї, однак він вирішив, що прийшов час представити шанувальникам свою нову дівчину.

Кілька місяців тому стало відомо про те, що Джеймс Міддлтон пережив затяжну депресію. Він сам розповів про складний період у житті в інтерв’ю для іноземного видання. Після цього він зробив публічним свій профіль в Instagram та почав публікувати особисті світлини.

Читайте також: Рибальство, дев'ять собак і сільські вбрання: який стиль життя обрав рідний брат Кейт Міддлтон

Частими гостями профілю 32-річного Джеймса були його собаки, яких у нього аж дев'ять. Однак шанувальників цікавила інша сторона особистого життя брата Кейт Міддлтон. Адже, як відомо, хлопець розірвав стосунки зі своєю колишньою дівчиною Донною Ейр, яка була старшою від нього на 8 років.

На своїй сторінці в Instagram Джеймс Міддлтон опублікував фото зі своєю новою супутницею. Нею виявилася 30-річна француженка Еліз Тівнт, яка працює в Лондоні фінансовим аналітиком. На фото пара насолоджувалася відпочинком на яхті, одягнувши подібні кофти. "Вирушайте зі мною", – прокоментував фото Джеймс.

Брат Кейт Міддлтон і його дівчина
Джеймс Міддлтон і його дівчина / Instagram / @jmidy

blog_ava
Сергія Верланова обрали головою податкової служби: що про нього відомо
сьогодні
9425
Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні 11:01 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
20640
Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
7 травня 21:27 Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
5797
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
7 травня 18:57 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 17541
З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї
7 травня 14:55 З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї
Анастасія Манюхіна 1
"Ангели" Victoria's Secret вразили вбраннями на Met Gala 2019: метрові шлейфи, латекс і декольте
7 травня 13:39 "Ангели" Victoria's Secret вразили вбраннями на Met Gala 2019: метрові шлейфи, латекс і декольте
1485
Новини
Більше новин
Залиште відгук