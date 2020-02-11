Брат Кейт Міддлтон розповість про пережиту депресію та допомогу собак

Молодший брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон нещодавно пережив важку депресію. Тепер життя Джеймса налагоджується, він одружується з француженкою Алізе Тевене. Чоловік вирішив розповісти про те, як йому вдалося подолати критичний стан.

Під час складної життєвої ситуації поряд з братом була і Кейт. Вона всіляко намагалася підтримувати його та допомагати. На своїй сторінці в інстаграмі Джеймс написав пост, в якому зазначив, що тепер ділитиметься своїм досвідом.

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Він зазначив, що після публікації про досвід клінічної депресії та про те, яку важливу роль відігравали собаки у його житті минув рік.

Цього року я хочу зосередитись на освітленні тих питань, наскільки собаки є дивовижними не лише з точки зору домашніх тварин, а й те, яку корить вони приносять вашому фізичному та психічному здоров'ю,

– написав Джеймс.

Лікування брата Кейт тривало близько року. Окрім родичів, йому допомагали в одужанні собаки, яким він вдячний за порятунок. ьОсобливу подяку має його улюблениця – кокер-спанієль Елла. Також його виздоровленню сприяла з Алізе, яку він невдовзі назве своєю дружиною.

Я не міг нічого робити. Не міг спати, не міг читати, не міг їсти. Я заховався від усього. Я не спромігся не спромігся змусити себе спілкуватися з рідними. І один час мене навіть долали думки про самогубство,

– згадує Міддлтон.