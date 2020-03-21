Брат Кейт Міддлтон скасував своє весілля через пандемію коронавірусу
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Весільна церемонія молодшого брата Кейт Міддлтон Джеймса була запланована на літо 2020 року. Проте пандемія коронавірусу поставила під сумнів шлюбні плани наречених. Так, пара наважилася скасувати заплановане торжество та одружитися після того, як вірус вщухне.
Цьогоріч королівська родина планувала дві грандіозні весільні церемонії – весілля онуки Єлизавети ІІ принцеси Беатріс та молодшого брата герцогині Кембриджської Джеймса Міддлтона. Якщо перша пара все ж обміняється подружніми клятвами у вузькому колі рідних, то інші наречені вирішили й зовсім скасувати весілля.
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