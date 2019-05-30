Брат Меган Маркл заявив, що сестра зруйнувала його життя

19 травня Меган Маркл і принц Гаррі відсвяткували першу річницю. За один рік закохані пережили багато надзвичайних подій, одна з яких – це народження їхнього первістка, хлопчика Арчі Харрісона. Весь час Меган отримувала підтримку від своєї матері Доріі Редлан, яка навіть переїхала до дочки з США, щоб допомогти з дитиною. Проте інші родичі продовжують спроби більше "забруднити" репутацію герцогині.

Так, старший брат Меган Маркл Томас заявив Sun Online, що герцогиня зруйнувала його життя шлюбом з принцом Гаррі. Про це повідомляє видання Express.

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Зазначається, що чоловік працював склярем, але звільнився через проблеми зі здоров'ям. Однак нову роботу він так і не знайшов. Головною проблемою для родича Меган стала надмірна увага преси до нього, адже роботодавці відмовляються співпрацювати з людиною, яка має скандальну репутацію.

Томас Маркл додав, що він із сім'єю змушений проживати в готелі, тому що йому відмовляють також в оренді житла.

Кожен мій крок розглядається під мікроскопом. Зараз про мене багато говорять як правди, так і брехні. Це складно прийняти, адже я не просив про таке,

– заявив брат Меган Маркл.

До слова, на початку року батько Меган Маркл дав чергове скандальне інтерв'ю для іноземного видання, у якому він назвав принца Гаррі зарозумілим. Чоловік сказав, що він відчуває перевагу над іншими людьми, якщо дозволяє собі вибирати, з ким спілкуватися, а з ким ні.