Брата співачки TAYANNA пограбували у поїзді: цікаві деталі злочину

Співак Міша Марвін, який живе і виступає в Росії, став жертвою пограбування. Рідного брата TAYANNA обікрали у вагоні поїзда.

Про це Міша Марвін розповів на інстаграм-сторінці. За словами співака, він придбав квитки на потяг “Москва – Одеса”. Артист обрав спальний вагон, щоб з комфортом добратись до Києва. Однак у закритому купе і сталось пограбування.

До теми: У Києві виступить артист Black Star Міша Марвін

Злодії завчасно підсипали у чай Міші Марвіна снодійне, тому злочин відбувся без зайвого галасу та опору. Брат співачки TAYANNA втратив усі гроші, які віз із собою.

Поїхав я додому до Києва. Поїзд “Москва-Одеса”, шостий вагон (СВ). Підсипають в чай снодійне, ви засинаєте і лишаєтеся без грошей! Перевірено на власній шкурі. Хто їздить цим маршрутом, не пийте чай і зачиняйте двері,

– порадив Міша Марвін.

Як відомо, артист родом із Чернівців. Однак, на відміну від своєї сестри, Міша Марвін вирішив будувати кар’єру у Росії. У 2013 році співак співпрацював із лейблом Black Star російського репера Тіматі, а згодом розпочав успішну сольну кар’єру. Міша Марвін досить часто відвідує своїх родичів в Україні, що залюбки демонструє у мережі.

“Батьки вчили любити один одного і підтримувати все життя, ким би ти не був і де б не був! Моя кров Міша Марвін”, – розповідала раніше TAYANNA.

Міша Марвін – не єдиний, кого нещодавно пограбували. Російська гастролерка MARUV втратила готівку, документи та новорічні подарунки рідним. Злодії забрали речі артистки з її машини, припаркованої у центрі Києва.