Брату Нікі Мінаж присудили 25 років ув'язнення: відома причина

У США відбулося судове засідання у справі зґвалтування 11-річної дівчинки. Служителі Феміди визнали винним у злочині Джелані Маража – рідного брата реперки Нікі Мінаж. Чоловік пробуде у в'язниці 25 років.

Як повідомляє Page Six, ще 2 роки тому прокурори направили на розгляд суду справу Джелані Маража. У 2017-му його пасербиця заявила, що неодноразово ставала жертвою сексуальних домагань вітчима. Дівчинка додала, що вперше чоловік її зґвалтував у віці 11 років. Прокурори знайшли докази у скандальній справі, які свідчили про правдивість слів школярки.

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У понеділок, 27 січня, у США відбулось остаточне засідання суду. Сама Нікі Мінаж не змогла прийти, щоб підтримати свого брата, однак адвокати зачитали лист, який вона написала у 2016-му, щоб пом'якшити вирок. У зверненні реперка зазначила, що Джелані "найтерплячіша, найніжніша, найщиріша та самовіддана людина, яку вона знає". Однак така характеристика від Нікі Мінаж не повпливала на вирок суддів, які призначили йому 25 років ув'язнення.

Цікаво, що Джелані Мараж не визнав публічно свою провину. Водночас адвокат чоловіка заявив, що буде оскаржувати вирок в апеляційному суді Лос-Анджелеса.

Хочу вибачитися за біль, який заподіяв іншим. У мене була проблема з надмірним вживанням алкоголю,

– сказав у своє виправдання Джелані Мараж.

У залі суду був присутній ще один брат Нікі Мінаж, який виступив свідком у скандальній справі. Він заступився за свого родича-педофіла та просив помилування для нього.

Цікаво, що це не єдиний чоловік з близького оточення Нікі Мінаж, який загримів за ґрати через резонансні звинувачення. Чоловік реперки Кеннет Петті у 1995 році відбував ув'язнення через спробу зґвалтування 16-річної дівчинки. Згідно з вироком, чоловік провів за ґратами від 18 до 54 місяців.

"Йому було 15, їй 16... Вони були у стосунках. Але заспокойся, Інтернете. Ви всі не можете керувати моїм життям. Ви навіть своїм керувати не можете", – виправдовувала чоловіка співачка.