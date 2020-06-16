Не тільки акторка Меган Фокс налагоджує своє особисте життя після новини про розлучення. Її колишній чоловік Браян Остін Грін вже мав кілька побачень з пишногрудою моделлю.

Що відомо про нові стосунки Браяна Остіна Гріна

За даними US Magazine, актор закрутив роман із 25-річною Кортні Стодден. Чутки про ці стосунки з'явились після того, як біля ресторану Браян Остін Грін потрапив в об'єктиви папараці з новою обраницею. І хоч пара не демонструвала романтики на публіці, інсайдери переконують, що це не дружнє спілкування.

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Обраницею Браяна Остіна Гріна стала американська модель Кортні Стодден. Дівчина теж має досвід невдалих стосунків. У березні 2020 року модель заявила про розлучення з актором Дугом Гатчісоном, який був за неї старший на 34 роки. Цей розрив для Кортні Стодден був дуже болісним.

"Я відчувала себе, немов спіймана в пастку, піддалася маніпуляціям і була відкинута коханим. Дорослішати в такому середовищі було дуже самотньо і похмуро", – заявила Стодден.

В одному з інтерв'ю модель додала, що шукає здорові стосунки з людиною, яка буде її цінувати.

Розлучення Браяна Остіна Гріна: що варто знати

Ще у 2016 році актори Браян Остін Грін та Меган Фокс говорили про можливе розлучення. Однак пара вирішила не розривати шлюб після того, як дізналась про третю вагітність зірки. Та минуло 4 роки, а стосунки Браяна Остіна Гріна та Меган Фокс не покращились: подружжя остаточно розлучилось у травні 2020 року.

Зірка "Трансформерів" закрутила роман із 30-річним співаком Колсоном Бейкером. Меган Фокс переїхала до свого обранця у Малібу та вже встигла створити з ним пікантний кліп. І хоч колишній чоловік Меган переконаний, що цей роман не переросте у щось більше, інсайдери розповідають, що Фокс вже закохана в молодого артиста.

Наразі троє синів подружжя тимчасово залишились із зірковим батьком – Браяном Остіном Гріном. Однак Меган Фокс спілкується з ними та приїжджає до дітей у Лос-Анджелес.