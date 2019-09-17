Помер Браян Терк – актор з серіалу "Беверлі-Гіллз": причина смерті

Голлівудський актор Браян Терк, який відомий своєю участю у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210", а також роллю Габріеля у телевізійній серії HBO Carnivale, помер 13 вересня. Зірка світового кіно пішов з життя у 49-річному віці.

Про втрату знаменитого актора, зірку культового серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Браяна Терка повідомляє видання The Sun.

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У джерелі зазначається, що понад рік тому американські лікарі поставили йому страшний діагноз – рак. З певних причин актор довго приховував свою хворобу від колег, близьких та рідних. Проте з часом він зрозумів, що йому буде потрібна їхня допомога.

Друзі Браяна Терка створили спеціальний фонд, який мав назву Support of the Brian Turk Family. Проте, на жаль, навіть за допомогою цієї організації акторові не вдалося видужати. У 49-річному віці він пішов з життя.

Біографія Браяна Терка

Майбутня американська зірка народився 29 травня 1970 року. Вперше Браян Терк з'явився у фільмі, який вийшов на великий екран, у 1994 році. Однак більшу популярність він здобув завдяки ролі в серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210", який дебютував у 1995 році.

Про актора, який грав здебільшого другорядні ролі, мало що відомо, проте за свою кар'єру він знявся майже у 40 проєктах. До списку входять "Американський пиріг 2", "Крокодил Данді в Лос-Анджелесі", "Парк юрського періоду 2: Загублений світ", "Баффі – переможниця вампірів" та інші.