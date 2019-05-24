"Брайтбьорн": деконструкція супергеройських кіноісторій

Що трапиться, коли інопланетне дитя потрапить на Землю, але замість порятунку людей і героїчних вчинків зробить інший вибір?

У "Брайтбьорн" фільми "Супермен" і "Омен" ніби зустрічаються і змішуються в єдину історію, з моторошним могутнім дитям, якому голоси нашіптують поради про дуже нехороші речі. Він ніби анти-Супермен, знаходить своїх жертв і холоднокровно робить з ними що заманеться. Бо хто його зупинить?

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"Брайтбьорн": офіційний кадр фільму

Якщо ім'я режисера Девіда Яровескі вам, скоріш за все, ні про що не скаже, то Джеймса Ганна глядачі знають по роботі над "Вартовими Галактики". Щоправда, "Брайтбьорн" він лише продюсує. Перша половина фільму нагадує пародію на типове супергеройське кіно, а друга стрибає з головою у треш-хорор зі всіма його візуально неприємними проявами жорстокості. Любителям жанру ця бійня сподобається, але нічого більше "Брайтбьорн", на жаль, дати не може. Кінцівка передбачувана, а сюжет лінійний.

Згідно з сюжетом, який вам може видатись знайомим, подружжя з невеличкого містечка Брайтбьорн давно хоче дитину, але це їм ніяк не вдається. Одного вечора на їхній двір падає зореліт з немовлям на борту. Вони, звісно ж, нікому не розказують про походження дитини і виховують немовля як свого сина. Перший десяток років сім'я проводить щасливо і жодних приводів для тривоги немає. Але інопланетність малого все ж починає проявлятись.



"Брайтбьорн": офіційний кадр фільму

Цей хорор намагається привести супергеройське кіно до іншого жанру і глянути на створіння з суперсилами під новим ракурсом, спробувати побачити їх у ролі кривдників, а не рятівників. Саме тому "Брайтбьорн" не може стати в ряд з фільмами Marvel i DC. Хорошого і геройського тут мало. Цей підхід, без сумніву, цікавий.

Серед ворогів головного героя – не суперзлодії, а однокласниця, яка не відповідає взаємністю на симпатію, чи її мама, яка не дозволяє дітям спілкуватись, чи тітка психотерапевт, яка прагне йому допомогти, чи батьки, які час від часу щось забороняють. Такі речі бісять будь-яку 12-річну дитину, але саме у цього хлопця є сили протистояти "ворогам", не переживаючи за свою совість.



"Брайтбьорн": офіційний кадр фільму

Як ви вже могли здогадатись, це фільм не для 12-річних дітей, хоч він і про їхнього ровесника. Вікове обмеження "Брайтбьорна" – 16 років, і це виправдане рішення. А навіть з віком поза 16 не рекомендуємо дивитись цей фільм перед сном. Щодо критиків, то вони не нищать фільм, але й не розхвалюють його. Рейтинг стрічки на IMDb – 6,6.

"Брайтбьорн": дивитись трейлер фільму онлайн

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Всі фото: IMDb