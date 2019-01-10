Бразильський політик шокувала сексуальним вбранням на офіційному заході: фото

Новий бразильський сенатор 44-річна Ана Паула да Сілва, яка вважає себе затятою феміністкою, приголомшила вибором звабливого одягу для свого першого засідання, на якому вона принесла присягу.

Так, на офіційний захід Ана Паула да Сілва одягнула сміливий яскраво-червоний комбінезон з відвертим декольте, який продемонстрував пишний бюст політика.

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Спершу сенатор приховувала груди під червоним жакетом, однак у момент у проголошення клятви вона зняла його, чим викликала хвилю обурень у мережі і серед бразильських ЗМІ, які назвали її образ "вульгарним" і неприпустимим для політика.

Стосовно вибору відвертого вбрання Ана дала феміністичне пояснення, зазначивши те, що жінка вільна в своєму виборі. А раніше на сторінці в Instargam 44-річна бразилійка заявила, що їй подобається красиво одягатися і не збирається змінювати спосіб життя тільки через те, що вона – депутат.