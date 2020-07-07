Знаменитий актор Бред Пітт готується до нового кінопроєкту. Красень зіграє у бойовику Девіда Леітча "Швидкісний поїзд" та перевтілиться у найманого вбивцю. Назва фільму ще не остаточна, однак проєкт уже затвердили та готують до зйомок.

Що відомо про новий фільм

За даними The Hollywood Reporter, сюжет написали на основі книги японського письменника Котаро Ісакі. Бойовик Девіда Леітча буде наповнений видовищними спецефктами та сценами бійок.

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У центрі фільму – історія про 5 найманих вбивць. В один день вони отримують замовлення та сідають у потяг, що курсує з Токіо до Моріоки. Під час мандрівки кілери розуміють, що їхні завдання поєднані, а добратись до кінцевої станції зможуть не всі. Тому гра виходить на інший рівень, адже кожен професійний вбивця боротиметься за власне життя.

Заплутаний сюжет стрічки вже прикував увагу кіноманів, які очікують побачити у головній ролі Бреда Пітта. До зйомок планують приступити вже восени 2020 року. А от коли очікувати новинку кіно в прокаті, наразі невідомо.

З якими стрічками порівняли "Швидкісний поїзд"

Самі автори проєкту не приховують, що подібні сюжети вже були в Голлівуді. Водночас у ЗМІ переконують, що цей фільм таки сподобається любителям видовищного екшну.

Стрічку "Швидкісний поїзд" встигли порівняти з двома бойовиками, що стали культовими. Мова йде про "Швидкість" з Кіану Рівзом, де головний герой намагається врятувати пасажирів замінованого автобуса. Упродовж всієї стрічки він веде перемовини з терористом, який бажає помсти.

Окрім цього, журналістам натякнули на схожість нового фільму до "Повітряного маршала". У цій стрічці показали захоплення літака. Тому у мережі вже висунули припущення, що Бред Пітт буде боротись за життя пасажирів потяга.