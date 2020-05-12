Бред Пітт чи Вілл Сміт: як добре Ви знаєте акторів Голлівуду

Щороку у Голлівуді з'являються талановиті актори, які стрімко підкорюють кіноіндустрію своїми роботами та змушують говорити про себе весь світ. Журналісти LifeStyle 24 вирішили запропонувати цікавий тест на знання зірок, який допоможе перевірити не тільки пам'ять, але й інтуїцію.

Бред Пітт чи Джордж Клуні, Аль Пачіно чи Роберт де Ніро, Леонардо Ді Капріо чи Метт Деймон – ці знамениті красені відомі всьому світу. Та чи зможете ви їх розрізнити за фото – перевірте у тесті LifeStyle 24.

Пройдіть також тест: Вгадайте зіркову матусю за фото її дитини

А щоб результати були об'єктивні, ми брали до уваги тільки тих акторів, які вже встигли підкорити кіноманів десятками своїх робіт.