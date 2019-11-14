"Бред перевернув життя з ніг на голову": Анджеліна Джолі не може пробачити ексчоловіка
Як повідомляють інсайдери Us Weekly, голлівудська акторка Анджеліна Джолі має "гіркі почуття" до свого ексчоловіка Бреда Пітта. Зазначається, що актор "перевернув життя їхніх дітей з ніг на голову".
Про це пише видання US Weekly. Як відомо, після тривалого шлюборозлучного процесу Бреду та Анджеліні не вдалося зберегти стосунки. Анонімне джерело з оточення зірок зазначає, що Джолі досі ображається на колишнього чоловіка.
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Також інсайдер додав, що актори мають різні погляди на спільне життя і Анджеліна зовсім не хотіла офіційно виходити заміж за Пітта, але після наполягань Бреда вона погодилася на це.
У Анджеліни багато образ на Бреда. Вона думає, що він перевернув її життя і життя дітей з ніг на голову... Бред хотів, щоб у дітей була стабільність, а Анджеліна виявилася прихильницею численних переїздів, знайомств дітей з різними країнами, мовами,
– йдеться у джерелі.
Раніше 44-річна Анджеліна Джолі знялася для грудневого випуску Harper's Bazaar, в інтерв'ю якому розповіла про бажання змінити місце проживання.
"Я хотіла б жити за кордоном і зроблю це, як тільки моїм дітям виповниться 18 років. Прямо зараз я повинна постійно проживати там, де хоче жити їх батько", – заявила Джолі.
Бред Пітт і Анджеліна Джолі / Getty Images
Що відомо про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі?Близько двох років чвари між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом не стихали. Актори ніяк не могли знайти компроміс та остаточно розлучитись. Про розпад зірки повідомили у 2016 році, а офіційно розлучилися лише у квітні 2019 року.
Під час судових процесів Бред Пітт наполегливо боровся за опіку над 3 біологічними дітьми та 3 всиновленими. 55-річний актор доводив, що Анджеліна Джолі забороняє нащадкам спілкуватись з ним та навіть контролює їхні телефонні розмови. Старші діти неодноразово заявляли, що непорозуміння між батьками набридли, через що 18-річний Медокс мріяв переїхати в іншу країну. Помітивши, як їхні з Бредом Піттом скандали впливають на психічне здоров'я дітей, Джолі пішла на поступки: за рішенням суду вона дозволила дітям проводити час з Піттом.
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