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Бред Пітт, Бредлі Купер та інші зірки на AFI Awards 2020: яскраві фото червоної доріжки

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AFI Awards 2020: Бредлі Купер та Бред Пітт / www.gettyimages.com

У Лос-Анджелесі завершилася щорічна церемонія нагородження в галузі кіно – AFI Awards-2020. Подію не оминули увагу знаменитості, зокрема, актори фільму "Одного разу в Голлівуді" Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт. Якою була червона доріжка – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

Церемонія вручення премій та святкова вечеря AFI Awards-2020 пройшли у п'ятницю, 3 січня. Церемонія є своєрідною репетицією "Золотого глобуса", тому чимало номінантів прийшли на захід. Зокрема, на червоній доріжці премії можна було побачити таких знаменитих голлівудських красенів, як Бредлі Купера, Адама Драйвера, Кіта Гарінгтона, Квентіна Тарантіно, Леонардо Ді Капріо, Джона Хемма та Бреда Пітта. Не оминули кіноподію і відомі акторки Сірша Ронан, Джиліан Андерсон, Маргарет Квеллі, Лора Дерн і Джеймі Лі Кертіс.

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Кожен із зірок підготувався до заходу, тому виблискував перед камерами в елітному вбранні. Так, Бред Пітт, який є рідким гостем подібних церемоній, одягнув класичний костюм з темною сорочкою і брендовими окулярами. А от Сірша Ронан красувалась перед журналістами і колегами у стильному оливковому комбінезоні. Водночас культовий режисер Квентін Тарантіно вирішив дещо порушити класичний дрес-код: автор "Одного разу в Голлівуді" постав у штанах, сорочці та куртці з кольоровими нашивками. Як це було – дивіться у фоторепортажі LifeStyle 24.

Бред Пітт, Маргарет Квеллі та Леонардо Ді Капріо
Бред Пітт, Маргарет Квеллі та Леонардо Ді Капріо / Instagram / @americanfilminstitute

Бред Пітт у розкішному костюмі
Бред Пітт у розкішному костюмі / Getty Images

Кентін Тарантіно з Рітою Морено
Кентін Тарантіно з Рітою Морено / Instagram / @americanfilminstitute

Сірша Ронан
Сірша Ронан / Instagram / @saorseronan​

Телезірка Сірша Ронан з Лаурою Дерн
Телезірка Сірша Ронан з Лаурою Дерн / Instagram / @saorseronan​

Актори Джоні Хемм та Джеймі Лі Кертіс
Актори Джоні Хемм та Джеймі Лі Кертіс / Getty Images

Джиліан Андерсон
Джиліан Андерсон / Getty Images

Зірка
Зірка "Гри престолів" Кіт Гарінгтон / Getty Images

Кейтлін Девер
Кейтлін Девер у прозорій сукні / Getty Images

Бредлі Купер та Бред Пітт
Бредлі Купер та Бред Пітт / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Бред Пітт Бредлі Купер Леонардо Ді Капріо Голлівуд Нагороди
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