Бред Пітт, Ді Капріо і Марго Роббі в новому фільмі "Одного разу в Голлівуді": яскраві фото

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Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт у фільмі "Одного разу в Голлівуді"
Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / Instagram/ @margotupdate

Знамениті голлівудські актори знімаються в одній із найочікуваніших прем'єр 2019 року – "Одного разу в Голлівуді". Нові фото зі зйомок зачарували шанувальників Бреда Пітта, Леонардо Ді Капріо і Марго Роббі.

Мережу підірвали нові захопливі кадри зі знімального майданчика, на яких виблискують 55-річний Бред Пітт, 44-річний Леонардо Ді Капріо і 28-річна Марго Роббі. Такий акторський склад викликав неабияке обговорення і спровокував ще більше очікування кінострічки, прем'єра якої відбудеться в 2019 році.

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Свіжі знімки, на яких позують оскароносний Ді Капріо, знаменитий викрадач сердець Пітт і королева Марго Роббі, вразили своєю яскравістю.

За сюжетом фільму, події розгортаються в Лос-Анджелесі в 1969 році. В центрі уваги постає сектант Чарльз Менсон, який вбив вагітну дружину відомого режисера (її грає Роббі). А Пітт і Ді Капріо грають ролі свідків цієї неприємної події.

В одному зі своїх інтерв'ю Квентін Тарантіно зізнався, що працював над сценарієм понад п'ять років. Також чоловік додав, що йому близька ця тема, тому що більшу половину життя він прожив саме у Лос-Анджелесі і в 1969 році також жив. Нехай, тоді йому було всього сім років. Тарантіно сказав, що його метою є пристрасно розповісти про те місто, яких більше немає.

Перші фото зі зйомок фільму з'явилися в мережі в липні 2018 року. А в червні 2018 року з'явилися фотопорівняння змін іміджу, які голлівудські актори були змушені зробити для фільму "Одного разу в Голлівуді". 

Бред Пітт Одного разу в Голлівуді
Бред Пітт у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / Instagram / @vanityfair

Марго Роббі Одного разу в Голлівуді
Марго Роббі у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / Instagram / @margotupdate

Леонардо Ді Капріо Одного разу в Голлівуді
Леонардо Ді Капріо у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / Instagram / @vanityfair

Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо Одного разу в голлівуді
Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / Getty Images

Марго Роббі Одного разу в Голлівуді фільм 2019
Марго Роббі у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / Instagram / @vanityfair

Леонардо Ді Капріо Одного разу в Голлівуді 2019 фільм
Леонардо Ді Капріо у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / Instagram / @margotupdate

Леонардо Ді Капріо Бред Пітт Одного разу в Голлівуді 2019 фільм
Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / Getty Images
 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Леонардо Ді Капріо Бред Пітт
Джерело: Lifestyle
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