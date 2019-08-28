Бред Пітт, Катрін Деньов та інші актори на Венеційському фестивалі 2019: перші фото

На італійському острові Лідо відбулось урочисте відкриття щорічного Венеційського кінофестивалю. Сталось це 28 серпня, відтак перші голлівудські гості вже встигли покрасуватись на червоній доріжці заходу.

Як відомо, 76-ий Венеційський кінофестиваль триватиме до 7 вересня, тому знаменитості з усіх куточків світу поступово долучаються до гучної події. Згідно з офіційною програмою, щодня голлівудські актори та режисери представлятимуть критикам свої роботи та поборються за головний приз фестивалю – Золотого лева.

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Наразі перші гості вже засвітились на острові Лідо. Серед них – голлівудський красень Бред Пітт, актори Катрін Деньов, Жульєт Бінош, Дерек Бласберг, Стейсі Мартін, моделі Ізабелі Фонтана, Кендіс Сванепул, Ельза Госк та інші. До кіноподії зірки готувались ретельно тому багато з них привезли наповнені валізи з розкішним вбранням на кожен день.

Та поки всі тільки готуються до знакового виходу, позуючи на пляжі, деякі актори вже встигли презентувати свої кінострічки. Так, відкривати 76-ий Венеційський кінофестиваль взялись представники фільму "Правда", які вже взяли участь у прес-конференції та засвітились на традиційному фотоколі. Перед камерами постали Катрін Деньов і Жюльєт Бінош, які зіграли головні ролі у фільмі. Акторки демонстрували журналістам тісну дружбу, щасливо позуючи перед ними.

Тож як зірки готуються до кіноподії року та вже виблискують на відкритті Венеційського фестивалю 2019 – дивіться у фотопідбірці.



Катрін Деньов і Жульєт Бінош / Фото: Getty Images



Презентація фільму "Правда" / Фото: Getty Images



Бред Пітт приїхав на острів Лідо / Фото: Getty Images



Акторка Стейсі Мартін / Фото: Getty Images



Кендіс Сванепул / Фото: Instagram / @carlomengucci



Модель Кендіс Сванепул / Фото: Instagram / @etro



Ізабелі Фонатана на острові Лідо / Фото: Instagram / @isabelifontana