Бред Пітт, Катрін Деньов та інші актори на Венеційському фестивалі 2019: перші фото

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Венеційський кінофестиваль 2019: червона доріжка
Венеційський кінофестиваль 2019: червона доріжка / www.gettyimages.com

На італійському острові Лідо відбулось урочисте відкриття щорічного Венеційського кінофестивалю. Сталось це 28 серпня, відтак перші голлівудські гості вже встигли покрасуватись на червоній доріжці заходу.

Як відомо, 76-ий Венеційський кінофестиваль триватиме до 7 вересня, тому знаменитості з усіх куточків світу поступово долучаються до гучної події. Згідно з офіційною програмою, щодня голлівудські актори та режисери представлятимуть критикам свої роботи та поборються за головний приз фестивалю – Золотого лева. 

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Наразі перші гості вже засвітились на острові Лідо. Серед них – голлівудський красень Бред Пітт, актори Катрін Деньов, Жульєт Бінош, Дерек Бласберг, Стейсі Мартін, моделі Ізабелі Фонтана, Кендіс Сванепул, Ельза Госк та інші. До кіноподії зірки готувались ретельно тому багато з них привезли наповнені валізи з розкішним вбранням на кожен день. 

Та поки всі тільки готуються до знакового виходу, позуючи на пляжі, деякі актори вже встигли презентувати свої кінострічки. Так, відкривати 76-ий Венеційський кінофестиваль взялись представники фільму "Правда", які вже взяли участь у прес-конференції та засвітились на традиційному фотоколі. Перед камерами постали Катрін Деньов і Жюльєт Бінош, які зіграли головні ролі у фільмі. Акторки демонстрували журналістам тісну дружбу, щасливо позуючи перед ними. 

Тож як зірки готуються до кіноподії року та вже виблискують на відкритті Венеційського фестивалю 2019 – дивіться у фотопідбірці. 

Катрін
Катрін Деньов і Жульєт Бінош / Фото: Getty Images

Презентація фільму
Презентація фільму "Правда" / Фото: Getty Images

Бред Пітт приїхав на острів Лідо
Бред Пітт приїхав на острів Лідо / Фото: Getty Images


Акторка Стейсі Мартін / Фото: Getty Images

https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201908/1198012_9190188.jpg?201908165622
Кендіс Сванепул / Фото: Instagram / @carlomengucci

Модель Кендіс Сванепул
Модель Кендіс Сванепул / Фото: Instagram / @etro

Ізабелі Фонатана на острові Лідо
Ізабелі Фонатана на острові Лідо / Фото: Instagram / @isabelifontana

Ельза Госк у Венеції
Ельза Госк у Венеції / Фото: Instagram / @isabelifontana

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Теги: LifeStyle Фестивалі Голлівуд Бред Пітт Мода Новини LifeStyle Ельза Госк
Джерело: LifeStyle 24
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