Бред Пітт не прийшов на церемонію BAFTA через сина, – ЗМІ

Голлівудський актор Бред Пітт проігнорував запрошення на церемонію британської премії BAFTA, оскільки мав змогу налагодити стосунки зі своїм сином Меддоксом. Підліток приїхав додому з Південної Кореї, тому у його батька з'явилась нагода зустрітись з ним.

Як повідомляє The Daily Mail, днями 18-річний Меддокс приїхав до маєтку своєї зіркової мами Анджеліни Джолі. Хлопець навчається у Південній Кореї та вкрай рідко проводить час у США. Тому, за словами інсайдерів, Бред Пітт не міг втратити цей шанс, щоб налагодити спілкування із всиновленим підлітком. Актор терміново скасував свою участь на церемонію BAFTA у Лондоні, знаючи, що йому вручатимуть нагороду. Статуетку замість Бреда Пітта отримала його колега по фільму "Одного разу в Голлівуді" Марго Роббі.

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Меддокс дав Бреду можливість поговорити, і він все кинув. Бути батьком – найважливіша справа для нього в житті, і він зробить все, щоб налагодити стосунки з сином,

– розповів інсайдер.

Спілкування Бреда Пітта і Меддокса погіршилось у 2016 році. Тоді актор мав гучний скандал зі своєю дружиною Анджеліною Джолі на борту приватного літака. Меддокс заступився за зіркову маму, яка згодом стверджувала, що у запалі Пітт навіть вдарив підлітка. Однак це звинувачення спростували. І навіть після офіційного розлучення батьків Меддокс не захотів продовжувати спілкування з Бредом Піттом та ігнорував його запрошення для бесіди.



Бред Пітт з сином Меддоксом / Page Six

Шестеро дітей Бреда Пітта і Анджеліни Джолі, троє з яких є біологічними, живуть у Лос-Анджелесі в будинку матері. Після судової тяганини актор все ж виборов можливість спілкуватись з ними, тому також часто проводить час із нащадками. Однак залюбки йдуть на контакт тільки біологічні діти актора – 11-річні Вів'єн і Нокс та 13-річна Шайло. Інсайдери запевняють, що Анджеліна Джолі роками налаштовувала нащадків проти Бреда Пітта, тому й не дивно, що діти не хочуть спілкування з батьком.