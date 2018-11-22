Бред Пітт почав благати Анджеліну Джолі припинити судову тяганину: несподівані деталі

Близько трьох років Бред Пітт не може залагодити всіх судових питань з екс-коханою Анджеліною Джолі. найбільше суперечок у пари виникає через їх 6 дітей.

До розгляду питання про опіку над нащадками Джолі та Пітта залишаються лічені дні, повідомляє US Magazine. І хоч у зіркового батька є чимало шансів на виграш, проте він все ж прагне мирно залагодити це питання.

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Голлівудський актор побоюється, що від розмов зі служителями Феміди його нащадки отримають психологічну травму. Відтак упродовж кількох днів Бред Пітт намагається переконати Анджліну Джолі схаменутись.

Він сподівався переконати Енджі, що судова справа завдасть психологічної шкоди їхнім дітям. Що би не вирішив суддя, переможців тут не буде,

– зазначив інсайдер видання.

Наразі Анджеліна Джолі не має наміру поступатись та наполягає на повній опіці над дітьми. Водночас інсайдери з оточення зірки зізнають, що вона теж прагне врегулювати конфлікт поза залом суду. Судове засідання ж заплановане на 4 грудня, відтак весь світ дізнається, чи зуміли Джолі і Пітт врегулювати затяжну проблему.

Зазначимо, що зіркове подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вирішили розлучитись ще в 2016 році. Близько двох років пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя ділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Ноксом. Старший син Меддокс уже раніше заявив, що хоче жити з батьком. Згідно з останнім рішенням, Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з нащадками через день.