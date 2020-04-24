Бред Пітт приховував від Дженніфер Еністон стосунки з Анджеліною Джолі: деталі

Попри те, що голлівудське подружжя розірвало стосунки ще 15 років тому, прихильники та ЗМІ не перестають цікавитися новими деталями щодо розпаду шлюбу. Виявляється, Бред Пітт та Анджеліна Джолі приховували свої стосунки від Дженніфер Еністон.

Романтичні стосунки колишнього подружжя розпочалися в той час, коли Бред Пітт був одружений з Дженніфер Еністон. Про це довгий період ніхто навіть не здогадувався. Закохані ретельно приховували свої стосунки до певного моменту, передає The News.

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29 квітня 2005 року в житті Дженніфер Еністон стався переломний період. Саме цього дня папараці опублікували фотографії на яких Анджеліна та Бред відпочивають на пляжі в Кенії разом із всиновленим сином акторки Меддоксом.



Відпочинок закоханих в Кенії

Через деякий час, того ж року, Дженніфер Еністон та Бред Пітт офіційно виступили з заявою про розлучення. Актори зазначили, що різні спекуляції щодо їхнього шлюбу не були серед факторів, які привели їх до рішення розлучитися. Вони також дали зрозуміти пресі, що на розлучення не повпливала ніяка третя сторона.

Після того, як новина про розлучення Бреда Пітта і Дженіфер Еністон трохи вщухла, на одній із церемоній у Лас-Вегасі Анджеліна Джолі та Бред Пітт оголосили про свій роман. На цій церемонії також була присутня Дженніфер Еністон, однак їм вдалося обминутися. Закохані навмисно уникали зустрічі, приїхавши на церемонію на декілька годин пізніше.



Анджеліна Джолі та Бред Пітт на початку стосунків

В одному зі своїх інтерв’ю Еністон не дуже добре відгукувалася про нову кохану Пітта. За її словами, справжня жінка не повинна себе так поводити, знаючи про те, що її колега одружений.

Нагадаємо, стосунки експодружжя розпочалися на зйомках фільму "Містер та місіс Смітт" у травні 2004 року, тоді актори перенесли своє почуття поза вказівками режисера та знімального майданчику в особисте життя.

Через рік прихильники таємної пари дізналися про те, що Джолі вагітна. У травні 2006 року в Намібії на світ народжується малятко закоханих – Шайло. У 2008 році в закоханих народилися близнятка Нокс і Вівієн.



Архівне фото зіркового подружжя

У 2014 році пара таємно узаконила свої стосунки у Франції в присутності 22 гостей. Тоді ж пара уклала жорсткий шлюбний контракт. У випадку зради, Пітт повинен позбутися права спільної опіки над їхніми 6 дітьми. У 2019 році подружжя офіційно розлучилося.