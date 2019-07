Бред Пітт прикрасив обкладинку відомого журналу: фотофакт

Голлівудський актор Бред Пітт, яким захоплюються мільйони людей у світі, знявся у стильній фотосесії для австралійського журналу GQ. В інтерв'ю журналістам 55-річний красень зізнався, що має нові хобі, тому все рідше братиме участь у телепроектах.

Липневий випуск журналу GQ вже встиг привернути увагу всього світу. Все тому, що головною зіркою випуску став Бред Пітт. Актор приміряв для глянцю стильний образ з коричневим пальтом та буденними штанами з кофтою.

Бред Пітт знявся для глянцю / Фото GQ

Після участі в зйомках фільму "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood) актор дедалі частіше з'являється на світських подіях та погоджується на відверті інтерв'ю. Так, у коментарі для GQ Бред Пітт зізнався, що йому все більше подобається залишатися за кадром. Тому нове захоплення продюсуванням може поступово витіснити акторську кар'єру.

Мені дуже подобається перебувати по інший бік камери, відповідати за виробництво проекту. Я дійсно вважаю, що акторська гра більше підходить молодим людям. Справа не в тому, що немає цікавих, характерних персонажів для зрілих акторів. Ніхто не скасовував природний відбір,

– пояснив Бред Пітт.

Це не єдине захоплення, якому знаменитий актор приділяє чимало часу. Серед нових хобі Бреда Пітта – створення скульптур. Голлівудський ловелас зізнався, що може годинами просидіти у своїй художній майстерні, яку облаштував у власному маєтку в Лос-Анджелесі.



Бред Пітт розповів про свої хобі / Фото GQ