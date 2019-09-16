Бред Пітт приміряв ретро-образи для популярного глянцю: фото

Голлівудський красень Бред Пітт вкрай рідко прикрашає модні глянці, однак після ролі в "Одного разу в Голлівуді" він зробив чимало винятків. Зокрема, актор продовжив співпрацю з журналом GQ та вдруге став головною зіркою номеру.

Наразі автори відомого глянцю опублікували фрагменти інтерв'ю з Бредом Піттом та знімки, які вже встигли підкорити мережу. На кадрах брутальний актор приміряв вбрання, які нагадували стиль 90-их. Зокрема, Бред Пітт красувався перед камерою із зачесаним мокрим волоссям, класичних штанах або джинсах, яскравих кофтах та сонцезахисних окулярах.

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Зйомка відбувалась у США в маєтку, який журналісти спеціально орендували для спілкування з актором. Так, за словами Бреда Пітта, фотосесія була більш комфортною, а фото вийшли дуже природними.



Бред Пітт знявся для модного глянцю / Фото: GQ

Окрім ефектної фотосесії, Бред Пітт розповів, яке ставлення має до релігії. Актор зізнався, що чимало разів змінював свої погляди, тому не засуджує тих людей, які теж не можуть визначитись з цим питанням.

"Я з оптимізмом дивлюся на можливість зв'язку. Я пройшов через все, чіпляючись за релігію. Я виріс у християнській сім'ї. А потім, коли залишився один, забув про релігію і назвав себе агностиком. Пробував кілька духовних речей, але не почувався чудово. Потім деякий час я називав себе атеїстом, просто бунтував. Але насправді я не був ним. Пізніше я виявив, що знову повертаюся до простої віри. Я ненавиджу використовувати слово "духовність", я просто вірю в те, що ми всі пов'язані", – заявив Бред Пітт.

Не оминув актор і питання про вік. Бред Пітт у 55 років не втрачає свого статусу секс-символу, а чимало його прихильниць навіть у шоу-бізнесі не можуть втримати емоцій від спілкування з ним. Однак сам актор про це не задумується, а з роками розуміє, що для нього важливий не статус чи вік, а час, проведений з близькими людьми.

"Я став краще усвідомлювати час, стало більше досвіду, хорошого і поганого. Чим старшим ти стаєш, тим більше власні злети та падіння не здаються перемогою або втратою. Для мене набагато важливіше став час, як саме ти його проводиш і з ким", – додав Бред Пітт.