Бред Пітт прийшов на святкову вечірку Дженніфер Еністон, – ЗМІ

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Бред Пітт та Дженніфер Еністон / thedigitalwise.com

Минуло понад 15 років після гучного розлучення акторів Бреда Пітта і Дженніфер Еністон. Знадобилось чимало часу, щоб зірка пробачила колишнього коханого за зраду та налагодила з ним дружні стосунки. Днями стало відомо, що Дженніфер Еністон навіть закликала Бреда Пітта на святкову вечірку.

Голлівудські друзі Дженніфер Еністон не вперше розповідають, що акторка – головна зірка їхніх вечірок. Вона не любить хизуватись у мережі відповідними кадрами, однак залюбки влаштовує святкові вечори у своєму помешканні в Лос-Анджелесі. За даними E! News, днями Дженніфер Еністон запросила друзів з нагоди Різдва. Надіслала вона запрошення і колишньому чоловіку Бреду Пітту. 

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Знаменитий красень намагався непомітно прийти до будинку, однак папараці все ж встигли зробити не зовсім вдале фото, яке підтверджує його візит до Дженніфер Еністон. За словами журналістів, Бред Пітт був одним із перших гостей заходу та передостаннім покинув маєток. 

Бред приїхав трохи пізніше 7 години  вечора. За ним підтяглися й інші гості. Він був одним з перших, хто приїхав, а покинув будинок передостаннім, близько 11 вечора,
– зазначив інсайдер.

Окрім Бреда Пітта, на різдвяній вечірці можна було побачити Тома Генкса і Ріту Вілсон, Кейт Гадсон і Денні Фудзікаву, Лізу Кудров і Майкла Стерна, Різ Візерспун, Гвінет Пелтроу та Фреда Фелчака та інших. Всього за добу акторка влаштувала свято для своїх зіркових друзів, замовивши їжу в одному з престижних ресторанів Голлівуду. 

"Близькі друзі зустрілися, щоб відзначити свято. Всі були одягнені зручно і невимушено. Частування привезли в той же день, і до приходу 50 гостей вже було все готове", – додали джерела таблоїду. 

Що відомо про стосунки Пітта та Еністон?
Одна з головних зірок "Друзів" після виходу серіалу мала чимало залицяльників, однак її серце підкорив тоді ще маловідомий актор Бред Пітт. Дженніфер Еністон познайомилась з ним на знімальному майданчику франшизи та з того часу все частіше з'являлась із красенем на світських заходах.

Пара одружилась у 2000 році. Бреда Пітта та Дженніфер Еністон називали ідеальною парою в Голлівуді. Однак їхня сімейна ідилія тривала недовго: через 5 років чоловік закрутив роман з колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. Дізнавшись про це, Дженніфер Еністон хутко подала документи на розлучення. Розірвання шлюбу було швидким, адже пара не мала спільних дітей і без галасу поділила майно. У 2019 році інсайдери заявили, що Бред Пітт і досі почувається винним перед екс-коханою та навіть вибачився перед нею на її 50-річчя.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новорічні свята Голлівуд Бред Пітт Дженніфер Еністон
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