Бред Пітт прийшов на вечірку на честь 50-річчя екс-дружини Дженніфер Еністон

11 лютого зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон святкує своє 50-річчя. На честь цього акторка напередодні дня народження організувала вечірку, на яку запросила свого колишнього чоловіка Бреда Пітта, з яким розлучилася 13 років тому.

Серед гостей були запрошені Еллен Дедженерес, Кеті Перрі, Орландо Блум, Роберт Дауні - молодший, Барбра Стрейзанд, Том Форд та інші знаменитості. Про це повідомляє видання The Sun.

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Разом з ними папараці помітили екс-чоловіка Дженніфер Бреда Пітта, який також завітав у готель Sunset Tower в Лос-Анджелесі, де проходило святкування.

У джерелі йдеться, що актор намагався залишитися непоміченим: Бред під'їхав до дверей готелю на позашляховику з тонованим склом. Однак фотографи змогли розпізнати колишнього коханого двох голлівудських дів – Еністон і Джолі.



Дженніфер Еністон / Getty Images

Додамо, що раніше ЗМІ вибухнули новиною про нову дівчину Бреда Пітта. Після розлучення з Анджеліною Джолі актор поринув у нові стосунки з Шарліз Терон. Зазначається, що пара вже давно знайома, однак нещодавно почала таємно зустрічатись.

Як інсайдери розповіли виданню Hollywood Life, Дженніфер Еністон не приділяє жодної уваги своєму колишньому, оскільки їхнє кохання давно закінчилося.

Наразі Джен заклопотана зйомками і новим телевізійним проектом. Тому для неї Бред – це справа минулого і все, що він робить у своєму житті, тепер тільки його вибір,

– додав інсайдер.

Що відомо про шлюб Бреда Пітта та Дженніфер Еністон? Вони одружились у 2000 році. Зірок називали найбільш міцною та ідеальною парою у Голлівуді. Однак у 2005-му Пітт і Еністон вирішили розлучитись. Причиною цьому став роман актора з колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. За інформацією ЗМІ, Дженніфер виставила усі речі свого коханого, як тільки дізналась про зраду. У суді вони узгодили тільки поділ майна, адже дітей у подружжя за 5 років не було.