Бред Пітт прийшов на вечірку на честь 50-річчя екс-дружини Дженніфер Еністон

289 Читать новость на русском
Бред Пітт і Дженніфер Еністон у 2001 році
Бред Пітт і Дженніфер Еністон у 2001 році / www.gettyimages.com

11 лютого зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон святкує своє 50-річчя. На честь цього акторка напередодні дня народження організувала вечірку, на яку запросила свого колишнього чоловіка Бреда Пітта, з яким розлучилася 13 років тому.

Серед гостей були запрошені Еллен Дедженерес, Кеті Перрі, Орландо Блум, Роберт Дауні - молодший, Барбра Стрейзанд, Том Форд та інші знаменитості. Про це повідомляє видання The Sun.

Читайте також: Як актрисі Дженніфер Еністон вдалося позбутися зайвої ваги, не обмежуючи себе у раціоні

Разом з ними папараці помітили екс-чоловіка Дженніфер Бреда Пітта, який також завітав у готель Sunset Tower в Лос-Анджелесі, де проходило святкування.

У джерелі йдеться, що актор намагався залишитися непоміченим: Бред під'їхав до дверей готелю на позашляховику з тонованим склом. Однак фотографи змогли розпізнати колишнього коханого двох голлівудських дів – Еністон і Джолі.

дженніфер еністон
Дженніфер Еністон / Getty Images

Додамо, що раніше ЗМІ вибухнули новиною про нову дівчину Бреда Пітта. Після розлучення з Анджеліною Джолі актор поринув у нові стосунки з Шарліз Терон. Зазначається, що пара вже давно знайома, однак нещодавно почала таємно зустрічатись.

Як інсайдери розповіли виданню Hollywood Life, Дженніфер Еністон не приділяє жодної уваги своєму колишньому, оскільки їхнє кохання давно закінчилося.

Наразі Джен заклопотана зйомками і новим телевізійним проектом. Тому для неї Бред – це справа минулого і все, що він робить у своєму житті, тепер тільки його вибір,
– додав інсайдер.

Що відомо про шлюб Бреда Пітта та Дженніфер Еністон? Вони одружились у 2000 році. Зірок називали найбільш міцною та ідеальною парою у Голлівуді. Однак у 2005-му Пітт і Еністон вирішили розлучитись. Причиною цьому став роман актора з колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. За інформацією ЗМІ, Дженніфер виставила усі речі свого коханого, як тільки дізналась про зраду. У суді вони узгодили тільки поділ майна, адже дітей у подружжя за 5 років не було.

blog_ava
Цей номер не пройде: Росія пригрозила ЄС через "Північний потік-2"
сьогодні
5490
Теги: LifeStyle Дженіфер Еністон Бред Пітт Зіркові романи Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де зробити пропозицію руки і серця: топ-10 найромантичніших міст світу
9 лютого 16:32 Де зробити пропозицію руки і серця: топ-10 найромантичніших міст світу
428
Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
8 лютого 21:01 Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
Наталя Боднар 1129
Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
8 лютого 16:40 Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
608
Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
8 лютого 16:00 Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
Марта Вересюк 196
Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
8 лютого 14:30 Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
Юлія Девда 1623
Київський торт – рецепт та поради з приготування
8 лютого 13:15 Київський торт – рецепт та поради з приготування
Богданна Рибак 962
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук