24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Бред Пітт публічно пожартував зі свого особистого життя: курйозне відео

4 Читать новость на русском
Бред Пітт на "Золотому глобусі" / www.gettyimages.com

Після оголошення про розлучення з Анджеліною Джолі у 2016 році Бред Пітт опинився під прицілом папараці. Всім журналістам хотілось написати про новий роман красеня. Саме це і стало приводом для чудового жарту на "Золотому глобусі-2020".

Як відомо, церемонія пройшла у Лос-Анджелесі в ніч на 6 січня. На червоній доріжці "Золотого глобуса-2020" можна було побачити чи не всіх найпрестижніших акторів та режисерів Голлівуду, які поборолись за бажану кінопремію. Не оминув увагою захід і Бред Пітт.

Важливо: Золотий глобус 2020: оголошено список переможців престижної кінопремії

На подію він прийшов сам, що не повпливало на шалену підтримку під час одержання статуетки. Бред Пітт здобув нагороду за зйомки у фільмі "Одного разу в Голлівуді". Під час своєї промови актор подякував Квентіну Тарантіно, без якого кінострічка не вийшла б у світ, та колезі Леонардо Ді Капріо. Не втримався Бред Пітт і від жарту, який викликав регіт у залі.

Я хотів запросити на цю церемонію свою маму, але не зміг. Адже будь-яку жінку, з якою я стою поряд, сприймають, як мою кохану. І це було б незручно,
– пожартував Бред Пітт.

У цей момент камери "Золотого глобуса-2020" спрямували на колишню дружину актора Дженніфер Еністон. Вона з усмішкою стежила за промовою Бреда Пітта та підтримувала його. Відтак у мережі вже підозрюють, що між колишнім подружжям знов є особливі стосунки. 

Дивіться промову Бреда Пітта на "Золотому глобусі-2020": відео

Що відомо про стосунки Пітта та Еністон? 
Актори познайомились на зйомках популярного серіалу "Друзі". У кінострічці Дженніфер Еністон мала одну з головних ролей, а от Бред Пітт тільки починав свою кар'єру в Голлівуді. Після виходу серіалу пара все частіше з'являлась на світських заходах разом.

Одружились актори у 2000 році. Бреда Пітта та Дженніфер Еністон називали ідеальною парою в Голлівуді. Однак їхня сімейна ідилія тривала недовго: через 5 років чоловік закрутив роман з колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. Дізнавшись про це, Дженніфер Еністон хутко подала документи на розлучення. Розірвання шлюбу було швидким, адже пара не мала спільних дітей і без галасу поділила майно. У 2019 році інсайдери заявили, що Бред Пітт і досі почувається винним перед екс-коханою та навіть вибачився перед нею на її 50-річчя.

Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
сьогодні
24043
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Бред Пітт Золотий глобус Голлівуд Дженніфер Еністон Курйозні новини
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 січня 19:31 Місячний календар стрижок на січень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 3372
7 січня 16:00 10 найкращих фільмів про Новий Рік та Різдво: яскрава добірка для дітей
Марта Вересюк 4106
7 січня 14:20 Найкращі різдвяні мультфільми: святкова підбірка для всієї родини
Юлія Турелик 7461
6 січня 19:20 Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
Квітослава Туз 2606
6 січня 14:30 Василь Стус – борець за незалежність України: біографія та найвідоміші цитати видатного поета
Юлія Турелик 2231
Новини
Більше новин
Залиште відгук