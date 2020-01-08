Бред Пітт публічно пожартував зі свого особистого життя: курйозне відео

Після оголошення про розлучення з Анджеліною Джолі у 2016 році Бред Пітт опинився під прицілом папараці. Всім журналістам хотілось написати про новий роман красеня. Саме це і стало приводом для чудового жарту на "Золотому глобусі-2020".

Як відомо, церемонія пройшла у Лос-Анджелесі в ніч на 6 січня. На червоній доріжці "Золотого глобуса-2020" можна було побачити чи не всіх найпрестижніших акторів та режисерів Голлівуду, які поборолись за бажану кінопремію. Не оминув увагою захід і Бред Пітт.

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На подію він прийшов сам, що не повпливало на шалену підтримку під час одержання статуетки. Бред Пітт здобув нагороду за зйомки у фільмі "Одного разу в Голлівуді". Під час своєї промови актор подякував Квентіну Тарантіно, без якого кінострічка не вийшла б у світ, та колезі Леонардо Ді Капріо. Не втримався Бред Пітт і від жарту, який викликав регіт у залі.

Я хотів запросити на цю церемонію свою маму, але не зміг. Адже будь-яку жінку, з якою я стою поряд, сприймають, як мою кохану. І це було б незручно,

– пожартував Бред Пітт.

У цей момент камери "Золотого глобуса-2020" спрямували на колишню дружину актора Дженніфер Еністон. Вона з усмішкою стежила за промовою Бреда Пітта та підтримувала його. Відтак у мережі вже підозрюють, що між колишнім подружжям знов є особливі стосунки.

Дивіться промову Бреда Пітта на "Золотому глобусі-2020": відео

Що відомо про стосунки Пітта та Еністон?

Актори познайомились на зйомках популярного серіалу "Друзі". У кінострічці Дженніфер Еністон мала одну з головних ролей, а от Бред Пітт тільки починав свою кар'єру в Голлівуді. Після виходу серіалу пара все частіше з'являлась на світських заходах разом.



Одружились актори у 2000 році. Бреда Пітта та Дженніфер Еністон називали ідеальною парою в Голлівуді. Однак їхня сімейна ідилія тривала недовго: через 5 років чоловік закрутив роман з колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. Дізнавшись про це, Дженніфер Еністон хутко подала документи на розлучення. Розірвання шлюбу було швидким, адже пара не мала спільних дітей і без галасу поділила майно. У 2019 році інсайдери заявили, що Бред Пітт і досі почувається винним перед екс-коханою та навіть вибачився перед нею на її 50-річчя.