Бред Пітт розповів, як розрив з Анджеліною Джолі змінив його життя

Актор Бред Пітт та його колишня кохана Анджеліна Джолі мали одне з найскладніших розлучень в історії Голлівуду. Та хоч пара завершила стосунки серією резонансних новин, знаменитий красень все ж не шкодує, що був у шлюбі з норовливою акторкою.

Як Бред Пітт розповів своєму колезі Ентоні Гопкінсу в Interview, кілька років тому він страждав від алкозалежності. Розлучення і неможливість бачити дітей кардинально змінили його будні, тому розраду голлівудський красень шукав в алкоголі. Наразі він розуміє, що це було помилкою, та відверто заявляє, що і досі бореться із залежністю.

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"Я глушив всі проблеми алкоголем. Досі борюся з цим. Це ціна за всі мої помилки, якими я не пишаюся. Я ціную їх, бо помилки зробили мене мудрішим. Одне неможливе без іншого... Важливий наступний крок людини – що вона робить після здійснення помилки. Саме це і визначає її, а не саму помилку. Ми завжди будемо робити помилки. Але яким буде наш наступний крок", – зазначив Бред Пітт.

Окрім цього, актор не приховує, що досі був неемоційним у буденному житті. Однак, коли Бред Пітт оголосив про розлучення, а його діти жили в іншому місті – він вперше за 20 років заплакав. Тепер актор повідомляє, що його розчулюють багато речей та людей.

Я не плакав близько 20 років. Але зараз, на цьому етапі мого життя, я став більш чутливим. Мене зворушують мої діти, мої друзі, просто щось нове,

– додав він.

Окрім цього, в інтерв'ю New York Times актор розповів про те, як проходив курс лікування від алкозалежності. Зокрема, Бред Пітт зізнався: збори анонімних алкоголіків допомагають йому подолати проблему та по-іншому подивитись на проблему.

"Я доклав максимум зусиль і виключив алкоголь зі свого життя. Навколо мене сиділи люди, які відкрито і чесно розповідали про такі речі, про які я раніше не чув. Учасники бесід відчували себе в безпеці. Ніхто нікого не засуджував. Оголивши потворні сторони самого себе, кожен з нас відчував якесь звільнення. Все це дуже цінно", – додав Бред Пітт.

Що відомо про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі?Близько двох років чвари між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом не стихали. Актори ніяк не могли знайти компроміс та остаточно розлучитись. Про розпад зірки повідомили у 2016 році, а офіційно розлучилися лише у квітні 2019 року.



Під час судових процесів Бред Пітт наполегливо боровся за опіку над 3 біологічними дітьми та 3 всиновленими. 55-річний актор доводив, що Анджеліна Джолі забороняє нащадкам спілкуватись з ним та навіть контролює їхні телефонні розмови. Старші діти неодноразово заявляли, що непорозуміння між батьками набридли, через що 18-річний Медокс мріяв переїхати в іншу країну. Помітивши, як їхні з Бредом Піттом скандали впливають на психічне здоров'я дітей, Джолі пішла на поступки: за рішенням суду вона дозволила дітям проводити час з Піттом.