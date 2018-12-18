Бред Пітт святкує 55-річчя: у кого закохувався голлівудський актор

18 грудня знаменитий голлівудський актор Бред Пітт святкує свій день народження. Зірці, який тривалий час був завидним холостяком, виповнюється 55 років. У нього було багато романів і безліч шанувальниць, котрі швидко закохувалися у блакитноокого актора, який зіграв головні ролі у таких фільмах, як "Людина, яка змінила все", "Загадкова історія Бенджамина Баттона", "Троя" та багато інших.

Протягом усього життя Бреда Пітта можна відзначити лише трьох жінок, які справді були важливими для актора.

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На честь дня народження пропонуємо згадати про три найбільших кохання у житті Бреда Пітта.

Гвінет Пелтроу



Бред Пітт і Гвінет Пелтроу / Getty Images

Роман Пелтроу і Пітта почався під час зйомок фільму "Сім" в 1995 році. Згодом 33-річний Бред зробив Гвінет пропозицію, але через 7 місяців заручини були розірвані. Гвінет зізналася, що була не готова до таких серйозних відносин у 22 роки.

До слова, 22 вересня 2018 року Пелтроу вийшла заміж за продюсера Бреда Фелчака.

Дженіфер Еністон



Бред Пітт і Дженніфер Еністон / Getty Images

У 2000 році Бред Пітт вперше одружився. Його дружиною стала зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон. Пару вважали однією з найбільш ідеальних і міцних в Голлівуді, однак у 2005 році вони розлучилися. Тоді ще в офіційному шлюбі з Еністон Бред закрутив роман з колегою по знімальному майданчику фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі.

Як повідомляли інсайдери західних видань, Дженніфер виставила усі речі Пітта за двері, коли дізналася про роман. Під час розлучення в них був лише поділ майна, адже за 5 років в шлюбі дітей у них не з'явилося.

Анджеліна Джолі



Бред Пітт і Анджеліна Джолі / Getty Images

Голлівудські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт вважались однією з найефектніших пар. Стосунки між Бредом й Анджеліною швидко закрутилися і вже у 2006 у них народилася перша дочка Шайло, а через два роки – двійня (хлопчик Нокс Леон і дівчинка Вів'єн Маршелін). Згодом вони усиновили ще трьох дітей.

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Однак така сімейна ідилія завершилась: у 2016 році подружжя оголосило про розлучення. Відтоді почалась запекла боротьба Анджеліни Джолі та Бреда Пітта у судах. Найбільше суперечок у пари виникало через питання про опіку над 6 дітьми.

Лише на початку грудня 2018 року невблаганна Анджеліна Джолі вирішила підписати документи про спільну опіку над дітьми. Як повідомляє US Weekly з посиланням на інсайдерів, Джолі повністю виконала умови свого екс-коханого, відтак Пітт безперешкодно може бачитись зі своїми нащадками.



Бред Пітт / Getty Images

Наразі відомо, що Бред Пітт не є самотнім. Як повідомляє видання Radar Online, Бред Пітт зараз зустрічається з відомою "духовною цілителькою", яка відома під ім'ям Сат Харі Халса. Чи стануть стосунки з новою дівчиною черговою інтрижкою або справжнім коханням, лише покаже час.