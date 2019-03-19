Бред Пітт та Анджеліна Джолі планують пришвидшити процес розлучення, – ЗМІ

Голлівудські актори Бред Пітт та Анджеліна Джолі втомились від свого сімейного статусу та затяжної судової тяганини. Відтак знаменитості хочуть пришвидшити остаточне розлучення.

Майже 3 роки Бред Пітт і Анджеліна Джолі не можуть порозумітись у питаннях розлучення. Найбільше суперечок у пари виникало через розбіжності у поглядах щодо опіки над 6 дітьми. Але, як повідомляють інсайдери Page Six, після підписання угоди про рівні права у вихованні нащадків Джолі і Пітт прагнуть якомога швидше розлучитись.

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За словами джерел видання, актори втомились від свого сімейного статусу, тому хочуть покласти всьому край. При цьому Анджеліна Джолі і Бред Пітт вже звернулись до суддів з проханням розділити процес розгляду їх справи на дві частини, щоб можна було оформити розлучення. Згодом пара розпочне перемовини у всіх спірних питаннях, включаючи поділ майна.

Вони обидвоє будуть вважатися розлученими і самотніми, але їм все одно доведеться вести перемовини про остаточне рішення суду, включаючи розділ майна і опіку... Вони більше не хочуть бути один для одного чоловіком і дружиною, повинні йти далі,

– розповів інсайдер.

Вкінці січня екс-подружжя зустрілось у Лос-Анджелесі. Бред Пітт та Анжеліна Джолі тривалий час вели перемовини у присутності своїх адвокатів, а акторка часто не стримувала емоцій.

Головною темою для суперечок могло було виховання їх спільних дітей: 17-річного Меддокса, 15-річного Пакса 14-річної Захари, 12-річної Шайло, 10-річних двійнят Вів'єн і Нокс. У грудні 2018 року Анджеліна Джолі та Бред Пітт зробили перший крок до примирення – пара підписала угоду, згідно з якою кожен отримав рівні права на виховання нащадків.