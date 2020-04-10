Бред Пітт відкрив інтимні деталі зйомок фільму "Легенди осені"

Голлівудський актор Бред Пітт часто розповідає про залаштунки зйомок, даючи змогу глядачам зрозуміти, що насправді процес створення кінострічок відрізняється від остаточного результату. Днями він згадав в одному з шоу курйозну та досить інтимну деталь зйомок "Легенди осені".

Бред Пітт зазначив, що гримери – це найкращі друзі акторів, адже саме від них залежить, як герой виглядатиме в кадрі. В телешоу Celebrity IOU знаменитий представник Голлівуду зустрівся з Джин Блек, яка є відомим майстром гриму та його візажистом. Бред Пітт не приховував: за десятки років співпраці помічниця стала для нього як сестра. Однак деякі спогади змушують бентежитись їх обидвох.

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Джин Блек, яка створювала образи для Бреда Пітта у 40 кінострічках, допомагала йому і у військовій драмі "Легенди осені" (Legends of the Fall). Фільм вийшов на екрани у 1994 році та і досі має популярність у мережі. Для інтимної сцени гример змушена була замаскувати засмагу Бреда Пітта, вирівнявши тон шкіри на його сідницях.

Коли справа доходить до спогадів про це, ми не можемо дивитися один одному в очі,

– розповів Бред Пітт.



Кадр з фільму "Легенди осені"

У телешоу дизайнери перетворили гараж Джин Блек в будиночок для гостей. Допомагав їм у цьому Бред Пітт, який сказав, що обожнює будувати і майструвати щось. Тому він залюбки долучився до проєкту.

"Я вважаю Джин членом своєї родини. Це одна з тих людей, яких я дуже ціную багато років", – наголосив Бред Пітт.