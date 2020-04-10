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Бред Пітт відкрив інтимні деталі зйомок фільму "Легенди осені"

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Бред Пітт розповів про інтимну сцену в фільмі "Легенди осені" / GQ

Голлівудський актор Бред Пітт часто розповідає про залаштунки зйомок, даючи змогу глядачам зрозуміти, що насправді процес створення кінострічок відрізняється від остаточного результату. Днями він згадав в одному з шоу курйозну та досить інтимну деталь зйомок "Легенди осені".

Бред Пітт зазначив, що гримери – це найкращі друзі акторів, адже саме від них залежить, як герой виглядатиме в кадрі. В телешоу Celebrity IOU знаменитий представник Голлівуду зустрівся з Джин Блек, яка є відомим майстром гриму та його візажистом. Бред Пітт не приховував: за десятки років співпраці помічниця стала для нього як сестра. Однак деякі спогади змушують бентежитись їх обидвох. 

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Джин Блек, яка створювала образи для Бреда Пітта у 40 кінострічках, допомагала йому і у військовій драмі "Легенди осені" (Legends of the Fall). Фільм вийшов на екрани у 1994 році та і досі має популярність у мережі. Для інтимної сцени гример змушена була замаскувати засмагу Бреда Пітта, вирівнявши тон шкіри на його сідницях. 

Коли справа доходить до спогадів про це, ми не можемо дивитися один одному в очі,
– розповів Бред Пітт. 


Кадр з фільму "Легенди осені"

У телешоу дизайнери перетворили гараж Джин Блек в будиночок для гостей. Допомагав їм у цьому Бред Пітт, який сказав, що обожнює будувати і майструвати щось. Тому він залюбки долучився до проєкту. 

"Я вважаю Джин членом своєї родини. Це одна з тих людей, яких я дуже ціную багато років", – наголосив Бред Пітт. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Кіно Бред Пітт Голлівуд
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