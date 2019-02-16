Бред Пітт винить себе у поспішному розлученні з Дженніфер Еністон, – ЗМІ

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Бред Пітт і Дженніфер Еністон
Бред Пітт і Дженніфер Еністон / www.usmagazine.com

Минуло понад 14 років з часу, як голлівудський красень Бред Пітт розлучився з Дженніфер Еністон. Однак західні ЗМІ довідались, що актор і досі переживає через розрив цих стосунків.

Як відомо, Бред Пітт завітав на святкування дня народження Дженніфер Еністон. Урочисту вечірку зірка влаштувала 11 лютого в готелі Sunset Tower в Лос-Анджелесі. Голлівудський актор привітав свою екс-кохану та намагався покинути заклад, не привертаючи уваги. Однак у ЗМІ все ж довідались, що Бред Пітт був на вечірці. 

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Та не тільки несподівана поява актора на святі Дженніфер Еністон приголомшила журналістів. За словами інсайдерів US Weekly, Бред Пітт вручив іменинниці листівку та при всіх її друзях вибачився за поспішне розлучення. Ймовірно, актор і досі переживає через розрив та розуміє, що в тій ситуації був неправий. 

Він хотів би більш вдумливо підійти до процесу розлучення. Він давно просив у Джен за це вибачення, і вона нарешті йому пробачила,
– розповів інсайдер. 

Зіркові гості закритої вечірки також додали, що ніхто не очікував появи Бреда Пітта на заході. Тому всі спостерігали за ніжною зустріччю екс-подружжя. Після того, як Дженніфер Еністон вислухала привітання і вибачення, вона мило обійняла його. 

Що відомо про шлюб Бреда Пітта та Дженніфер Еністон?Голлівудські актори одружились у 2000 році. Тоді Бреда Пітта та Дженніфер Еністон називала найідеальнішою зірковою парою. Однак їх сімейна ідилія тривала недовго: у 2005 році красень закрутив роман із колегою по фільмі "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. Дізнавшись про зраду, Дженніфер Еністон виставила всі речі коханого з маєтку та подала на розлучення. У суді пара швидко узгодила поділ майна, адже у шлюбі в них не було дітей. 

Після розриву Дженніфер Еністон та Бред Пітт не спілкувались, але у складні моменти підтримували один одного. Так, актор прийшов на похорони своєї тещі, а Джен хотіла виступати у суді проти заяв Анджеліни Джолі. 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Бред Пітт Дженніфер Еністон Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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