Бред Пітт відверто розповів про особисте життя після Анджеліни Джолі

Голлівудський актор Бред Пітт вже 3 роки не може поставити остаточну крапку в розлученні з Анджеліною Джолі. Проте це аж ніяк не стає на заваді журналістам приписувати йому все нові романи. Вперше Бред Пітт вирішив прокоментувати всі припущення ЗМІ.

Актор став зіркою The New Yor Times та дав глянцю відверте інтерв'ю. Бред Пітт не зумів оминути питання про особисте життя, адже саме ця тема щоразу отримує шалену популярність серед читачів. Тому інсайдери приписують все нові стосунки знаменитому красеню. За останніми даними, актор закрутив роман із 30-річною Алією Шокат. Однак сам Бред Пітт запевняє: це все вигадки журналістів, адже його серце вільне.

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"Я не уникаю нічого, але й не шукаю навмисно. Не знаю, скількох жінок мені приписували в пару за останні 2-3 роки, але всі ці чутки неправдиві. Час від часу якась іскра спалахує, я відчуваю закоханість, але не впевнений, що це має велике значення", – зізнався Бред Пітт.

Окрім цього, актор розповів, що вже кілька років не читає жодних газет чи журналів. Все тому, що Бред Пітт не хоче побачити чергову роботу журналістів з використанням його імені.

2004 року я взагалі перестав гортати пресу, будь-яку. Навіть якщо я сиджу в черзі до дантиста і на столику лежить журнал, який можна погортати, щоб скоротати час, я не стану цього робити. Якісь написані речі ще довго не виходять у тебе з голови і віднімають зайву енергію. Не бачу в цьому сенсу,

– поділився Бред Пітт.

Актор переконує: плітки чи надмірна захопленість його вже не ображають. Це раніше, коли Бред Пітт тільки починав свою кар'єру та мав стосунки з Гвінет Пелтроу, а потім з Дженніфер Еністон, йому було некомфортно від ажіотажу, який викликає його поява. Однак тепер він вміє сприймати правильно увагу та не реагує на чутки в мережі.

"Велику частину часу в 1990-их я ховався і курив косяк. Мені було дуже некомфортно від усієї цієї уваги людей. Пізніше зрозумів, що загнав себе в в'язницю. Тепер я вийшов з неї і просто живу. А люди загалом чудові", – додав актор.

Що відомо про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі?Упродовж 3 років чвари між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом не стихають. Актори ніяк не могли знайти компроміс та остаточно розлучитись, хоч про розпад повідомили ще у 2016 році. Під час судових процесів Бред Пітт наполегливо боровся за опіку над 3 біологічними дітьми та 3 всиновленими. 55-річний актор доводив, що Анджеліна Джолі забороняє нащадкам спілкуватись з ним та навіть контролює їхні телефонні розмови. Старші діти неодноразово заявляли, що непорозуміння між батьками набридли, через що 18-річний Медокс мріяв переїхати в іншу країну. Помітивши, як їхні з Бредом Піттом скандали впливають на психічне здоров'я дітей, Джолі пішла на поступки: за рішенням суду вона дозволила їм проводити час з Піттом.