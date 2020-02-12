Бред Пітт запевнив, що пише свої промови самостійно: чиїми зірковими порадами користується актор

Для голлівудського актора сезон кінонагород 2020 став особливо успішним. Під час багатьох престижних церемоній лауреат найкращої чоловічої ролі другого плану вирізнявся дотепними жартами та влучними промовами. Бред Пітт запевнив, що автором таких пам'ятних текстів завжди є він сам.

Цьогоріч на кінопремії Оскар акторові все ж вдалося вибороти свою першу статуетку за успішну роль другого плану у драматичній стрічці Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Цю перемогу Бред Пітт публічно присвятив своїм дітям, що не могло не розчулити публіку.

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Проте частіше слова актора викликають у глядачів сльози від сміху, адже знаменитість вже встиг відзначитися відмінним почуттям гумору під час численних кінопремій сезону. Так, зі сцени Оскару-2020 він не оминув увагою загрозу імпічменту Дональда Трампа.

Згодом у коментарі для видання Variety Бред Пітт запевнив, що автором всіх текстів є він сам. Проте кожна промова викликає неабияке хвилювання зірки, незважаючи на професію. Саме тому останнім часом він керується порадами "дуже смішних друзів". До числа помічників актор зарахував коміків Джима Джефріса і Боба Ошека, а також режисера та кліпмейкера Девіда Фінчера.

Я завжди був дуже обережний з проголошенням промов, бо вони змушують мене нервувати… У цьому раунді я вирішив, що якщо мені потрібно це зробити, варто провести певну реальну підготовку, спробувати освоїтися. Ось і результат,

– розповів актор.



Бред Пітт на премії Оскар-2020 / Instagram / @justjared

Під час церемонії BAFTA, яка відбулася в королівському Альберт-холлі в Лондоні, колега зірки Марго Роббі озвучила жарт із записки про Brexit, висловивши лише найкращі побажання в "шлюборозлучному процесі". Крім того актор не оминув увагою складання королівських обов'язків принцом Гаррі та Меган Маркл, зазначивши, що "назве статуетку Гаррі, бо вона поїде з ним у США".