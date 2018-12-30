Бред Пітт запросив дітей на Різдво, однак двоє синів відмовилися прийти: деталі

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Бред Пітт з дітьми
Бред Пітт з дітьми / Instagram/ @bradpitthollywood

Нещодавно католицький світ відсвяткував Різдво Христове. Однак не всім знаменитостям вдалося відсвяткувати його в повному складі. Екс-закохані Бред Пітт і Анджеліна Джолі змушені ділити час з дітьми. Так, на Різдво зірковий батько запросив їх до себе в гості, однак двоє з нащадків вирішили не прийти на святкову вечерю.

У повноцінних сім'ях батьки спільно організовують затишне свято для своїх дітей, однак зірковому екс-подружжю Бреду Пітту і Анджеліна Джолі довелося поділити спільно проведений час з ними. Оскільки нещодавно зірковим батькам нарешті вдалося знайти компроміс у питанні щодо опіки над дітьми, тепер Бред Пітт має право проводити з дітьми не менше, ніж 50% часу.

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Як повідомляє Us Weekly, старші прийомні сини Анджеліни Джолі і Бреда Пітта відмовилися їхати до батька на Різдво, знехтувавши його запрошенням. 17-річний Медокс і 15-річний Пакс вирішили залишитись святкувати з матір'ю.

Іноземні ЗМІ інформують, що напередодні Різдва Анджеліна Джолі розповіла дітям про те, що Бред Пітт був проти всиновлення Пакса. Також у 2016 році в 55-річного актора був конфлікт із Медоксом на борту літака. Ймовірно, хлопці досі тримають образи на батька.

Як повідомляє джерело, на зустріч із Бредом Піттом 13-річну Захару, 12-річну Шайло і 10-річних близнюків Нокс і Вів'єн проводив соціальний працівник, який разом із ними ночував в будинку актора.

Теги: LifeStyle Голлівуд Бред Пітт Зіркові розлучення Анджеліна Джолі
Джерело: Lifestyle
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