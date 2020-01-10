Бред Пітт зізнався, що Бредлі Купер врятував його від алкогольної залежності

Раніше американський актор відверто зізнався, що після розлучення з дружиною Анджеліною Джолі глушив всі проблеми алкоголем. Знаменитість звертався за професійною допомогою у лікуванні залежності. Проте днями стало відомо, що голлівудський колега Бредлі Купер допоміг зірці попрощатися з алкоголізмом.

Бред Пітт здобув перемогу та звання найкращого актора кінопремії National Board of Review за свою роль у фільмі "Одного разу в Голлівуді". Під час промови він зі сцени висловив вдячність своєму колегі та хорошому другові Бредлі Куперу. Як повідомляє видання Page Six, слова вдячності стосувалися допомоги у подоланні алкоголізму.

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Так, Бред Пітт знаходив розраду в чарці після гучного розлучення з дружиною Анджеліною Джолі. Він намагався залити алкоголем всі вчинені помилки та образи, які судилося пережити його родині.

Тоді з прірви актор повернувся до повноцінного життя завдяки товариству анонімних алкоголіків. Проте, як з'ясувалося, зіркові колеги теж доклали зусиль, аби голлівудський актор поборов свою залежність.

Бредлі вклав свою донечку в ліжко й відразу ж примчав сюди. Він милий. Я поборов алкоголізм завдяки цьому хлопцю й відтоді став щасливішим. Я люблю тебе і дякую тобі,

– зворушив Бред Пітт.



Бредлі Купер та Бред Пітт / Getty Images

Актор не зізнався, у чому саме заслуга Бредлі Купера, проте його щирість та слова вдячності викликають повагу до зірки, яка не залишила Бреда Пітта в біді.

Відомо, що Бредлі Куперу теж судилося здолати алкогольну та наркотичну залежність майже два десятиліття тому. Тоді знаменитості допомогло стати на істинний шлях розуміння того, що він може занапастити свій потенціал.