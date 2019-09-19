Бред Пітт зізнався, що не проти помиритися з Анджеліною Джолі: подробиці

Анджеліна Джолі і Бред Пітт були одним із найпопулярніших зіркових подружжів, тому після їхнього розлучення шанувальники не покидали надій побачити своїх кумирів примиреними. І, здається, їхні мрії мають шанс здійснитися. 55-річний голлівудський актор зізнався, що не проти такого перебігу подій.

У квітні 2019 року після дворічної судової тяганини, гучних заяв і скандальних деталей Бред Пітт та Анджеліна Джолі нарешті офіційно розлучилися. За кілька днів після того акторка змінила прізвище на дівоче, а непорозуміння зірок з дітьми лише набували обертів.

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Проте після останньої зйомки Бреда Пітта для журналу GQ погляд на їхню з Джолі, здавалося б, безвихідну ситуацію дещо змінився. Зірка фільму "Одного разу в Голлівуді" розвіяв міфи про ворожнечу і заінтригував шанувальників їхньої пари відвертим зізнанням під час інтерв'ю.

На запитання про возз'єднання зі своєю ексдружиною, з якою у них 6 спільних дітей, Бред Пітт відповів коротко, але більш ніж зрозуміло – він готовий до примирення.

Ох, я оптимістично налаштований на таку можливість (примиритися з Анджеліною Джолі, – LifeStyle 24). Я дуже оптимістичний,

– ствердив Бред Пітт.



Бред Пітт та Анджеліна Джолі до розлучення / Instagram / @bradpitt.lover

Що відомо про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі?Близько двох років чвари між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом не стихали. Актори ніяк не могли знайти компроміс та остаточно розлучитись. Про розпад зірки повідомили у 2016 році, а офіційно розлучилися лише у квітні 2019 року.



Під час судових процесів Бред Пітт наполегливо боровся за опіку над 3 біологічними дітьми та 3 всиновленими. 55-річний актор доводив, що Анджеліна Джолі забороняє нащадкам спілкуватись з ним та навіть контролює їхні телефонні розмови. Старші діти неодноразово заявляли, що непорозуміння між батьками набридли, через що 18-річний Медокс мріяв переїхати в іншу країну. Помітивши, як їхні з Бредом Піттом скандали впливають на психічне здоров'я дітей, Джолі пішла на поступки: за рішенням суду вона дозволила дітям проводити час з Піттом.



Одразу ж після офіційного розлучення актриса змінила прізвище на дівоче та почала частіше з'являтися на публіці.