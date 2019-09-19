Бред Пітт зізнався, що не проти помиритися з Анджеліною Джолі: подробиці

350 Читать новость на русском
Бред Пітт та Анджеліна Джолі
Бред Пітт та Анджеліна Джолі / Instagram / @bradpitt.lover

Анджеліна Джолі і Бред Пітт були одним із найпопулярніших зіркових подружжів, тому після їхнього розлучення шанувальники не покидали надій побачити своїх кумирів примиреними. І, здається, їхні мрії мають шанс здійснитися. 55-річний голлівудський актор зізнався, що не проти такого перебігу подій.

У квітні 2019 року після дворічної судової тяганини, гучних заяв і скандальних деталей Бред Пітт та Анджеліна Джолі нарешті офіційно розлучилися. За кілька днів після того акторка змінила прізвище на дівоче, а непорозуміння зірок з дітьми лише набували обертів.

Читайте також: Вражаюче зізнання: Бред Пітт назвав причину розлучення з Анджеліною Джолі

Проте після останньої зйомки Бреда Пітта для журналу GQ погляд на їхню з Джолі, здавалося б, безвихідну ситуацію дещо змінився. Зірка фільму "Одного разу в Голлівуді" розвіяв міфи про ворожнечу і заінтригував шанувальників їхньої пари відвертим зізнанням під час інтерв'ю.

На запитання про возз'єднання зі своєю ексдружиною, з якою у них 6 спільних дітей, Бред Пітт відповів коротко, але більш ніж зрозуміло – він готовий до примирення.

Ох, я оптимістично налаштований на таку можливість (примиритися з Анджеліною Джолі, – LifeStyle 24). Я дуже оптимістичний,
– ствердив Бред Пітт.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт
Бред Пітт та Анджеліна Джолі до розлучення / Instagram / @bradpitt.lover

Що відомо про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі?Близько двох років чвари між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом не стихали. Актори ніяк не могли знайти компроміс та остаточно розлучитись. Про розпад зірки повідомили у 2016 році, а офіційно розлучилися лише у квітні 2019 року. 

Під час судових процесів Бред Пітт наполегливо боровся за опіку над 3 біологічними дітьми та 3 всиновленими. 55-річний актор доводив, що Анджеліна Джолі забороняє нащадкам спілкуватись з ним та навіть контролює їхні телефонні розмови. Старші діти неодноразово заявляли, що непорозуміння між батьками набридли, через що 18-річний Медокс мріяв переїхати в іншу країну. Помітивши, як їхні з Бредом Піттом скандали впливають на психічне здоров'я дітей, Джолі пішла на поступки: за рішенням суду вона дозволила дітям проводити час з Піттом. 

Одразу ж після офіційного розлучення актриса змінила прізвище на дівоче та почала частіше з'являтися на публіці.

blog_ava
Надія Савченко працює на каналі Медведчука
сьогодні
6667
Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі Бред Пітт Зіркові розлучення
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Шахрайки з Уолл-Стріт": кримінальна комедія про стриптизерок
сьогодні 11:30 "Шахрайки з Уолл-Стріт": кримінальна комедія про стриптизерок
Юлія Ліпенцева 997
"Змінюючи гру": чому ви захочете подивитись фільм про харчування і професійний спорт
18 вересня 18:31 "Змінюючи гру": чому ви захочете подивитись фільм про харчування і професійний спорт
Наталя Сколоздра 402
Тиждень моди в Лондоні: найефектніші street style образи
18 вересня 16:32 Тиждень моди в Лондоні: найефектніші street style образи
1858
Форум видавців у Львові 2019: найцікавіші події книжкового фестивалю
18 вересня 15:11 Форум видавців у Львові 2019: найцікавіші події книжкового фестивалю
3470
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
16 вересня 19:09 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
6687
Новини
Більше новин
Залиште відгук