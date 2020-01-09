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Бред Пітт зізнався, що втік після свого першого поцілунку

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Бред Пітт / Instagram / @wmag

Особисте життя голлівудського актора завжди викликало особливу увагу публіки. Знаменитість дав ексклюзивне інтерв'ю, у якому розповів про свій перший поцілунок. Романтична пригода сталася у четвертому класі й була спланованою заздалегідь.

Бред Пітт, який днями отримав почесну нагороду на престижній кінопремії "Золотий глобус", був названий одним з найбільш видатних акторів 2019 року за версією видання "W Magazine". Він поспілкувався з журналісткою Лінн Хіршберг, якій розповів про п'ять маловідомих фактів своєї біографії. 

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Безумовно, одне з питань стосувалося особистого життя актора, про ексстосунки якого й досі говорить весь світ. Голлівудська зірка зізналася, коли і з ким відбувся його перший поцілунок. Як з'ясувалося, це сталося в гаражі. 

Її звали Ліса. Це сталося в гаражі. Ми були в четвертому класі. Все було сплановано – ми знали, що зустрінемося в цьому місці і зробимо це. Я переживав, очікування було хвилюючим. Ми зустрілися, все сталося. І потім я втік додому – це було занадто,
– пригадав Бред Пітт. 

бред пітт
Бред Пітт / Instagram / @wmag

Актор не приховує, що впродовж всього життя легко і досить часто закохувався. Він навіть розповів, що мав одразу два випускних вечора, адже на той момент його дівчина навчалася в іншій школі. 

Бред Пітт також зізнався, що його кар'єра в Голлівуді розпочалася з ролі, у якій він навіть не мав слів. За сюжетом, актор-початківець постав на екрані в образі офіціанта й мав би мовчки налити шампанське. Він почав імпровізувата та промовив кілька фраз до головних персонажів. На таку витівку розлючений режисер відреагував категорично, вирізавши сцену з фільму. 

Бред Пітт для видання  "W Magazine": дивіться інтерв'ю онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові романи Бред Пітт Голлівуд
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