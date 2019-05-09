Бреда Пітта помітили біля будинку колишньої дружини: реакція актора

Популярний голлівудський актор Бред Пітт був помічений біля будинку своєї колишньої дружини Дженніфер Еністон. На питання журналіста чи відновили вони відносини, зірка фільму "Містер і місіс Сміт" відповів коротко, однак доволі емоційно.

Не пройшло і місяця, як Бред Пітт та Анджеліна Джолі офіційно розлучилися, як він вже встиг відновити спілкування зі ще однією своєю екс-дружиною Дженніфер Еністон. Інформація та докази представило іноземне видання Entertainment Tonight.

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Чутки про роман колишнього подружжя розбурхали мережу після появи Пітта на дні народженні у Еністон, однак у ЗМІ не було жодних доказів, аби довести цю інформацію. Так, днями 55-річний актор був помічений біля будинку своєї екс-дружини і навіть прокоментував свою появу. На питання репортера чи справді пара відновила свої відносини Бред Пітт емоційно відповів "О Боже мій!".

Що відомо про стосунки Бреда Пітта та Дженніфер Еністон? Зіркова пара одружилася у 2000 році і вважалася одним із найзразковіших подружжів Голлівуду. Однак у їхньому шлюбі пустилася тріщина й у 2005 році вони розлучилися. Після цього Дженніфер Еністон довго була в пошуках і лише у 2015 році вийшла заміж за Джастіна Теру, з яким розлучилася у 2018 році.



Бред Пітт у свою чергу понад 10 років перебував у стосунках з Анджеліною Джолі, одружившись у 2014 році. Однак через два роки після узаконення стосунків вони заявили про розлучення, яке набуло статусу скандального і тривало близько двох років.