Бреда Пітта помітили в компанії відомої акторки: фото

55-річний голлівудський актор вже не вперше з'являється публічно з 30-річною американкою Алією Шокат. Разом вони відвідали художню виставку в Лос-Анджелесі минулого тижня. Цього разу чутки пара підігріла появою на прем'єрі опери Каньє Веста в Hollywood Bowl.

Жодна нова раль голлівудської зірки не викликає такого резонансу та цікавості прихильників, як його особисте життя. Пісял розставання з Анджеліною Джолі Бредові Пітту приписували не один роман, але жоден них не підтвердився. Зараз увага шанувальників прикута до зірки серіалу "Сповільнений розвиток" Алії Шокат, яка зіграла Мейбі Фюнке.

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Минулого тижня у компанії акторки Бреда Пітта помітили в галереї Wilding Cran в Лос-Анджелесі. Раніше пара разом відвідала прем'єру вистави "A play is a poem". Після театру вони вдвох вирішили повечеряти в одному з ресторанів міста. Це зафіксували відвідувачі закладу. З того часу не вщухають чутки про можливий роман між зірками.

Днями Алію Шокат та Бреда Пітт бачили на опері Каньє Веста "Nebuchadnezzar". Вони сиділи поряд у VIP-ложі в Hollywood Bowl. Як повідомляють інсайдери виданню People, чути про можливий роман – значне перебільшення.

Вони просто друзі, родної романтики. На вихідних Пітт разом з друзями, серед яких й Алія, відвідали шоу Каньє Веста. Всією великою компанією вони сиділи у VIP-ложі. Бред Пітт виглядав мило з Алією, але це зовсім не романтика,

– розповів представник близького оточення знаменитості.

Що відомо про Алію Шокат? Американська акторка була номінована на премію Молодий актор у 2002 році за роль в телесеріалі "Стан несамовитості", а в 2005 році отримала її за роль Мейбі Фюнке в телесеріалі "Сповільнений розвиток". Також вона була тричі номінована на премію Гільдії кіноакторів США за найкращий акторський склад в комедійному серіалі "Сповільнений розвиток". Шокат любить малювати. Вона брала участь у виставках в Лос-Анджелесі, Мехіко і Парижі. Крім того, акторка любить займатися музикою і співати в джаз-барах.