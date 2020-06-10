Американський кіноактор давно не з'являвся на прогулянках з донькою через карантинні обмеження. Бредлі Купер врешті-решт зміг навідати трирічну доньку Лею та потрапив в об'єктив папараці з маленькою красунею на руках.

Після гучного розлучення з моделлю Іриною Шейк спільна донька зірок живе як з мамою, так і зі знаменитим татком. Графік зустрічей актора з дівчинкою порушив карантин в США, проте Бредлі Купер все ж знайшов нагоду побачити крихітку, інформує Daily Mail.

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Папараці підловили їх вчора, 9 червня, в Нью-Йорку. Дівчинка Леа виглядала сонною й обуреною від раннього підйому. На ній була яскраво-рожева майка та світла спідничка, а волосся залишилося скуйовдженим. Дівчинка була без взуття, адже до автомобіля зірковий татусь ніс її на руках.

У той час Бредлі Купер постав у легких синіх штанах, білій футболці та чорній бейсболці, одягнувши коричневі черевики в сонячну погоду. Актор не знехтував чинними карантинними обмеженнями й прихопив захисну маску.

Нагадаємо, що опіку над донькою Ірина Шейк і Бредлі Купер домовилися без втручання суду й залишилися в чудових стосунках після розлучення минулого року. Так, батьки вирішили проводити час і піклуватися про Лею 50/50. Крім того, експодружжя вирішило жити в одному місті Нью-Йорку й орієнтуватися на свої робочі графіки під час розділення батьківських обов'язків.