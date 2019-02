Бредлі Купер, Леді Гага, Кендрік Ламар та інші: відомо, хто співатиме на Оскарі-2019

Незабаром відбудеться одна з найочікуваніших церемоній у новому році – Оскар 2019. Під час премії номінанти на "Найкращу пісню" представлятимуть свої композиції, співаючи наживо прямо на сцені, де отримуватимуть відзнаки.

Менше, ніж за місяць у театрі Долбі, що в Лос-Анджелесі, відбудеться довгоочікувана церемонія нагородження Оскар 2019. Щороку у премії номінують виконавців, чия композиція відзначилася особливістю і гідна називатися "Найкращою піснею".

Цьогоріч на сцені під час церемонії нагородження виступатимуть неймовірні виконавці з чудовими музичними композиціями. Дженніфер Гадсон виконає пісню I'll flight, яка звучала в документальному фільмі RBG.

Емілі Блант представить композицію The Place Where the Lost Things Go з кінострічки "Мері Поппінс повертається", в якій виконувала роль улюбленої няні дітлахів.

Можливо, на сцені з'являться Кендрік Ламар і співачка SZA з треком All the Stars з фільму "Чорна пантера". Також на церемонії виступлять Віллі Уотсон і Тім Блейк Нельсон з піснею When a Cowboy Trades His Spurs For Wings.

Однак найбільшим очікуванням є живий виступ Леді Гаги і Бредлі Купера з композицією Shallow, яка стала одним із найкращих саундтреків фільму "Народження зірки". Прихильники церемонії і музичні критики завмерли в очікуванні результатів номінації "Найкраща пісня".

До слова, нещодавно Бредлі Купер несподівано вийшов на сцену концерту Леді Гаги. Вони разом чуттєво виконали пісню Shallow під акомпанемент фортепіано, який виконувала співачка і головна героїня фільму "Народження зірки".