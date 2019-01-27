Бредлі Купер несподівано вийшов на сцену під час концерту Леді Гаги: неймовірне відео

Після зйомок фільму "Народження зірки" (A Star Is Born) Леді Гага і Бредлі Купер користуються неабиякою популярністю. Так, на черговому концерті співачки її колега по знімальному майданчику несподівано для всіх з'явився на сцені. Разом дует виконав легендарну пісню "Shallow" з популярної кінострічки.

Напередодні Леді Гага давала черговий концерт для своїх шанувальників у Лас-Вегасі. Співачка виконувала всі хіти, які записала ще до зйомок у фільмі "Народження зірки" (A Star Is Born), а також популярні саундтреки до кінострічки.

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Однак найбільшим сюрпризом для присутніх на концерті і для самої Леді Гаги стала поява Бредлі Купера на сцені. Голлівудський актор, який зіграв коханого чоловіка співачки у фільмі "Народження зірки" (A Star Is Born), разом із нею заспівав пісню "Shallow".

В мережі з'явилися короткі відео їхнього виступу, які знімали шанувальники, не стримуючи своїх емоцій.

Леді Гага грала на роялі, а Бредлі Купер сидів поруч із нею, міцно обіймаючи її за талію. Зал нестримно аплодував під час виконання культової композиції. Також на одному з роликів співачка сиділа біля ніг Бредлі Купера на підлозі сцени і захоплено дивилася на те, як він виконував пісню "Shallow".







Леді Гага і Бредлі Купер, який неочікувано вийшов на сцену під час її концерту / Instagram / @universal_international



Леді Гага і Бредлі Купер, який неочікувано вийшов на сцену під час її концерту / Instagram / @universal_international