Бредлі Купер несподівано вийшов на сцену під час концерту Леді Гаги: неймовірне відео

307
Бредлі Купер і Леді Гага
Бредлі Купер і Леді Гага / Instagram/ @sentertainmenttonight

Після зйомок фільму "Народження зірки" (A Star Is Born) Леді Гага і Бредлі Купер користуються неабиякою популярністю. Так, на черговому концерті співачки її колега по знімальному майданчику несподівано для всіх з'явився на сцені. Разом дует виконав легендарну пісню "Shallow" з популярної кінострічки.

Напередодні Леді Гага давала черговий концерт для своїх шанувальників у Лас-Вегасі. Співачка виконувала всі хіти, які записала ще до зйомок у фільмі "Народження зірки" (A Star Is Born), а також популярні саундтреки до кінострічки.

Читайте також: Зірка народилася: Бредлі Куперу – 44 – топ-5 фільмів з голлівудським актором

Однак найбільшим сюрпризом для присутніх на концерті і для самої Леді Гаги стала поява Бредлі Купера на сцені. Голлівудський актор, який зіграв коханого чоловіка співачки у фільмі "Народження зірки" (A Star Is Born), разом із нею заспівав пісню "Shallow".

В мережі з'явилися короткі відео їхнього виступу, які знімали шанувальники, не стримуючи своїх емоцій.

Леді Гага грала на роялі, а Бредлі Купер сидів поруч із нею, міцно обіймаючи її за талію. Зал нестримно аплодував під час виконання культової композиції. Також на одному з роликів співачка сиділа біля ніг Бредлі Купера на підлозі сцени і захоплено дивилася на те, як він виконував пісню "Shallow".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений JetSetter.ua (@jetsetterua)


 

Леді Гага і Бредлі Купер неочікувано вийшов на сцену
Леді Гага і Бредлі Купер, який неочікувано вийшов на сцену під час її концерту / Instagram / @universal_international

Бредлі Купер неочікувано вийшов на сцену під час концерту Леді Гаги
Леді Гага і Бредлі Купер, який неочікувано вийшов на сцену під час її концерту / Instagram / @universal_international

Леді Гага і Бредлі Купер неочікувано вийшов на сцену пі дчас ї їконцерту
Леді Гага і Бредлі Купер, який неочікувано вийшов на сцену під час її концерту / Instagram / @universal_international
 

Теги: LifeStyle Леді Гага Музика
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
1426
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1025
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
25 січня 19:00 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 1669
Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
25 січня 17:01 Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
3651
"Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
25 січня 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
Юлія Девда 2291
Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
24 січня 22:01 Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
2930
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук