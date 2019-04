Бредлі Купер та Ірина Шейк з дочкою випадково потрапили у проморолик боксерів: кумедне відео

Бредлі Купер разом з дружиною Іриною Шейк та їхньою дочкою Леєю випадково потрапили у кадр під час зйомок реаліті-шоу MTV Ex On The Beach ("Екс на пляжі") на одному з пляжів Санта-Моніки, Каліфорнія.

Під час знімання ролика з боксерськими прийомами раптово у кадр потрапив спершу Бредлі Купер з собаками, а потім і супермодель Ірина Шейк з дочкою. Кумедним відео поділився один з учасників реаліті-шоу. Читайте також: На фоні чуток про роман з Гагою: щасливі Бредлі Купер і Ірина Шейк випромінюють кохання – фото Оператор крикнув актору і натякнув, що у них знімання, однак Бредлі прийняв його за шанувальника та привітався. Після цього команді довелося чекати, поки зіркова родина вийде з кадру, щоб продовжити знімання. Дивіться знімання реаліті-шоу MTV Ex On The Beach , де на тлі видно Бредлі Купера з сім'єю: