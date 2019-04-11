Бредлі Купер та Ірина Шейк з дочкою випадково потрапили у проморолик боксерів: кумедне відео

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Бредлі Купер і Ірина Шейк
Бредлі Купер і Ірина Шейк / www.gettyimages.com

Бредлі Купер разом з дружиною Іриною Шейк та їхньою дочкою Леєю випадково потрапили у кадр під час зйомок реаліті-шоу MTV Ex On The Beach ("Екс на пляжі") на одному з пляжів Санта-Моніки, Каліфорнія.

Під час знімання ролика з боксерськими прийомами раптово у кадр потрапив спершу Бредлі Купер з собаками, а потім і супермодель Ірина Шейк з дочкою. Кумедним відео поділився один з учасників реаліті-шоу.

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Оператор крикнув актору і натякнув, що у них знімання, однак Бредлі прийняв його за шанувальника та привітався. Після цього команді довелося чекати, поки зіркова родина вийде з кадру, щоб продовжити знімання.

Дивіться знімання реаліті-шоу MTV Ex On The Beach , де на тлі видно Бредлі Купера з сім'єю:

 

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Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк Голлівуд Курйозні новини
Джерело: LifeStyle 24
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