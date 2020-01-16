Бредлі Купера запідозрили у новому романі з відомою акторкою

Після розлучення з Іриною Шейк актору приписували романтичні стосунки з епатажною співачкою Леді Гагою, яка була партнеркою актора у фільмі "Народження зірки". Проте чутки про роман спростували самі зірки. Відтоді серце Бредлі Купера належало лише дочці Леї. Проте на роль обраниці голлівудської знаменитості претендує "дівчина Бонда" Анна де Армас.

У червні минулого року Голлівуд сколихнула новина про розлучення актора з супермоделлю Іриною Шейк. Разом зразкове подружжя виховувало доньку Лею, яка після розлучення батьків порівно проводить час з татком і мамою у Нью-Йорку. Бредлі Купер відмовляється говорити про особисте життя з журналістами, проте очевидцям пощастило помітити нове романтичне захоплення актора.

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Припускають, що дівчиною, якій вдалося заполонити серце Бредлі Купера стала 31-річна кубинська кіноакторка Ана де Армас. Разом їх помітили на урочистому сніданку Американського інституту кіномистецтва в Беверлі-Гіллз​. За словами інсайдерів, актори мило спілкувалися та фліртували одне з одним.

Вони досить довго розмовляли у вестибюлі готелю. І не здавалося, що вони кудись поспішають. Бредлі був дуже захопленим Аною, а вона багато сміялася. Очевидно, що між ними є хімія,

– повідомили очевидці.

Зауважимо, що разом з Аною де Армас Бредлі Купер знімався у фільмі "Хлопці зі стволами", який вийшов на екрани в 2016 році. Тоді дівчина була розлучена після двох років шлюбу з іспанським актором Марком Клотетом.

Що відомо про розлучення Ірини Шейк та Бредлі Купера? Ірина та Бредлі вважались ідеальною парою, адже щоразу вони демонстрували особливі почуття. Вперше про розлад у їхніх стосунках заговорили після виступу актора зі своєю колегою по фільму "Народження зірки" Леді Гагою. Під час Оскару знаменитості відверто фліртували, в той час як Ірина Шейк та мати Бредлі Купера Глорія Кампано були в залі. Однак співачка поспішила спростувати всі чутки про роман, назвавши це створеним образом.



Згодом інсайдери розповіли, що Ірина та Бредлі вирішили розійтись ще наприкінці 2018 року. Однак актор попросив перенести це, щоб не відвертати увагу ЗМІ та прихильників від його дебютної продюсерської роботи – фільму "Народження зірки". Тому тільки після шаленого успіху кінострічки Ірина Шейк забрала свої речі з помешкання коханого та переїхала у власну квартиру. Доньку Лею модель забрала із собою.