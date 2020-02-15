Брехун та аферист, – колишня менеджерка David Axelrod відкрила скандальні деталі співпраці

Поки артисти готуються до другого півфіналу Національного відбору Євробачення-2020, у мережі розгорівся гучний скандал. Колишня менеджерка артистка David Axelrod вирішила розповісти про співпрацю з ним.

Інформацію Анжеліка Буркіна розмістила на фейсбук-сторінці. Вона публічно заявила, що багато років співпрацювала з Володимиром Ткаченком ще до того, як він змінив ім'я на David Axelrod. Саме менеджерка ініціювала його участь на "Х-факторі", що відзначилась фурором. Однак Анжеліка Буркіна переконує, що насправді David Axelrod – звичайний аферист, який змінив ім'я тільки для того, щоб не повертати борги.

До теми: Нацвідбір Євробачення-2020: онлайн-трансляція другого півфіналу

"Ви гадаєте, що Ткаченко змінив псевдонім на честь улюбленого і безвісти зниклого дідуся? Нісенітниця! Причина більш прозаїчна. Я багато років мовчала, але тепер прийшов час відкрити очі на цього афериста і брехуна... Ви ж розумієте, працювати з артистом справа затратна: запис пісень на студії, реєстрація авторського права, знімання кліпу пісні "Тебя выбираю", костюми для виступів, покупка гітари Taylor, на все це ми з Володимиром тоді брали гроші у борг, які він повинен був повернути після телепроєкту "Х-фактор". Йдеться про 10 тисяч доларів – це те, що ми встигли оформити документально, насправді витрачено на нього було набагато більше! За мірками шоу-бізнесу це начебто, дрібниці, але тим не менш, це гроші, а їх потрібно повертати!" – заявила Анжеліка Буркіна.

Менеджерка додала, що змушена була звернутись за допомогою до суду, адже жодних коштів David Axelrod не мав наміру повертати, натомість з легкістю виконував пісню "Тебя выбираю", створену на позичені гроші. Допомагала йому, за словами Анжеліки Буркіної, його дружина і продюсер Олена Мозгова.

"Після закінчення чергового талант-шоу, коли вже було отримано певний рівень медійності, хлопчикові різко зірка шибанула і одразу ж на горизонті намалювалася продюсер Олена Мозгова. І вклала вона в голову артиста чудову думку, що він вже "велика зірка, у якої навіть супер-пупер продюсер вже є" і гроші ніякі нікому повертати він не повинен. При цьому у новоспеченого тандему вистачило нахабства "крутити" створені нами пісню і кліп де тільки можна, і зневажати священне авторське право як завгодно, поки я це не припинила судовими позовами", – зазначила вона.

Саме після того, як кредитори почали вимагати повернення коштів, Володимир Ткаченко вирішив змінити своє ім'я на David Axelrod. Тоді ж і стосунки артиста з менеджеркою Анжелою Буркіною різко погіршились.

Поки Володимир мучився у творчих поривах, кредитори вже розмахували судовими рішеннями про стягнення боргів. Ось тут і прийшла в голову "великого" артиста чудова думка змінити ім'я, все тривіально просто... щоб борги не повертати. Оцініть красу гри! Не просто творчий псевдонім змінив, а все по дорослому... Гроші брав Ткаченко, а зараз ім'я змінив – вже інша людина! Оплески артисту!

– пояснила Анжела Буркіна.

Резонансну заяву колишня представниця David Axelrod вирішила оприлюднити після того, як дізналась, що він буде брати участь у Національному відборі Євробачення-2020. Анжела Буркіна закликала голосувати за тих артистів, які "гідно, а не для самомилування" виступить на сцені вокального шоу в Роттердамі. Наразі David Axelrod не коментує резонансної заяви колишньої менеджерки.

Що відомо про David Axelrod?

Володимир Ткаченко – талановитий співак, який колись брав участь у гурті "Барселона". Артист неодноразово демонстрував свій талант на вокальних шоу, зокрема, "Шанс", "Ти – зірка", "Нова хвиля" та "Х-фактор". Відомо, що Володимир Ткаченко випустив три кліпи – "Сердцу не прикажешь", "Тебя выбираю" та "Амели". Разом із Оленою Мозговою він виховує доньку Зою та Євгенію від першого шлюбу з Олександром Пономарьовим.



Взимку 2020 року David Axelrod вирішив взяти участь у Нацвідборі Євробачення-2020. На шоу він презентує пісню HORIZON.