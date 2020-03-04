Бренд Gucci скасував травневий показ через спалах коронавірусу: подробиці

Через стрімке поширення та масштабну епідемію коронавірусу COVID-19 у всьому світі страждає й фешн-індустрія. Так, улюблений будинок моди всіх голлівудських зірок Gucci оголосив про скасування травневого показу в Сан-Франциско через смертельний вірус.

Кількість заражених на коронавірус продовжує зростати у всьому світі. Епідемія вже встигла позначитися на Тижнях моди у Парижі та Мілані, а тепер дібралася й до фешн-індустрії в США. Так, престижний італійський будинок моди Gucci оголосив про скасування шоу Cruise 2021, яке було заплановане на 18 травня у Сан-Франциско.

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Вчора, 3 березня, бренд в офіційній заяві оприлюднив рішення скасувати травневий показ через нестабільне становище у суспільстві та "постійні невизначеності, викликані спалахом коронавірусу". Оголосивши про запобіжний захід представники Gucci запевнили, що невдовзі затвердять нове місце та час для Cruise 2021.

Рішення про новий час і місце проведення шоу буде оголошено пізніше, коли ситуація з коронавірусом проясниться. У цей час наші думки з тими, хто постраждав у всьому світі,

– йдеться в заяві.

Це повідомлення з'явилося після того, як 19 лютого Gucci провів показ осінь/зима 2020 на Міланському тижні моди. Незважаючи на спалах в Італії, на показ завітали чимало зіркових гостей, які не побоялися вірусу. Місто Сан-Франциско наразі найбільше постраждало від спалаху коронавірусу в США – підтверджено понад 25 випадків інфікованих. Загалом у країні встановлено 100 заражених, а 9 людей померли.