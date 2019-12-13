Бренд Hugo Boss зняв різдвяну рекламу в Києві: відео

Німецький бренд одягу днями опублікував рекламне відео. Зйомки проходили в Києві ще в березні. Спільна робота з українською командою студії "Radioaktive Film" має назву "Не можу дочекатися Різдва" і рекламує лінійку нових ароматів.

Зйомки ролика "Can’t Wait For Christmas" проходили в одній зі столичних студій. До процесу долучили відомих блогерів, кожен з яких символізував та особисто характеризував певний аромат з нової лінійки парфумів.

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Співорганізатори відеороботи українська продакшн-студія "Radioaktive Film" повідомляють, що ролик знімали ще у березні. До роботи також долучилася паризька компанія "Stink".

Нагадаємо, що вчора легендарний репер Stormzy представив відеокліп на пісню "AUDACITY", зйомки якого теж проходили в столиці. Для вражаючих сцен виконавець обрав промислові райони поблизу станції метро Видубичі.