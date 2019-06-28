Бренд Кім Кардашян може випускати справжнє кімоно: з'явилися нові подробиці реєстрації марки

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян постала у центрі скандалу через запуск дебютної колекції білизни від бренду Kimono. Однак, як виявилося, фанати дарма обурювалися, адже у переліку товарів її марки є справжнє японське кімоно.

За кілька днів новий бренд Кім Кардашян Kimono зібрав чимало позитивних коментарів стосовно колекції, розмірної сітки та різноманіття, однак знайшлися і ті, які знайшли у цьому інший сенс. А саме – образливе ставлення до традицій та культури японців, адже білизна нічим не подібна до кімоно, тому обрати таку назву, на їхню думку, було неправильним рішенням.

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Проте на Instagram-сторінці Diet Prada, власники якої поширюють плагіати та скандали в галузі фешн-індустрії, з'явився фотодоказ того, що бренд Kimono названий так недарма.

В реєстраційному описі торговельної марки Кім Кардашян було вказано чимало продуктів, які вона зможе випустити, одним з яких є – кімоно. Тобто всі звинувачення на адресу американської бізнесвумен були безпідставними. Ймовірно, саме наступна колекція буде охоплювати традиційний японський одяг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Diet Prada (@diet_prada)

 

 

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Теги: LifeStyle Кім Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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