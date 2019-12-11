Бренд Moschino провів показ у нью-йоркському метро: фото і відео

Ввечері, 9 грудня, у Музеї транспорту Нью-Йорка пройшов креативний показ нової колекції Moschino. Директор бренду Джеремі Скотт надихнувся вуличною модою і зробив яскраві акценти з деяких елементів в одязі.

Так, нову колекцію Moschino Скотт присвятив саме міським мотивам. Відтак ідея провести показ у метро була дуже вдалою, адже таким видом транспорту користуються мільйони людей кожного дня. У метрополітені можна побачити безліч різних людей у відмінних і особливих стилях.

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"Метро – найважливіше місце міста, до того ж саме в цьому місці можна зустріти поєднання того, що я роблю: високої моди і простоти, розкоші і приземленості", – пояснив Джеремі Скотт.

У колекції були представлені об'ємні пуховики, рюкзаки та сумки, масивні золоті ланцюги, кепки і величезні логотипи. Оскільки показ демонструє життя нью-йоркського метро, директор бренду додав у нього й елегантні "аутфіти" – коктейльні сукні, тренчі.

Показ Moschino: дивіться фото і відео

"Коли хтось заходить у метро у час пік і відмовляється зняти свій рюкзак", – з гумором додали представники бренду у підписі до наступного відео.